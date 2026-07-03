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AKTIEN IM FOKUS: Weiter kein Befreiungsschlag für KION

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FRANKFURT (dpa-AFX) -

Weiter kein Befreiungsschlag für KION

Trotz eines insgesamt besser als erwartet ausgefallenen Quartals bleiben die Aktien von KION in schwerem Fahrwasser. Der Kurs sackte gegen Mittag um 7,4 Prozent ab auf 39 Euro. Seit Jahresanfang steht ein Minus von 43 Prozent zu Buche, womit KION das Schlusslicht im MDAX sind.

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Auftragslage, Umsatz und operatives Ergebnis des Gabelstaplerherstellers entwickelten sich im zweiten Quartal besser als es Analysten auf dem Zettel hatten. Mit nun mehr Weitsicht für das Gesamtjahr wurden zudem die Jahresziele konkretisiert. Dabei liegt der jeweilige Mittelwert der Prognosespannen jetzt etwas niedriger, fällt aber immer noch höher aus als die durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Mit der angepassten Jahresprognose nehme KION wohl etwas Risiko heraus, als Gewinnwarnung sei sie eher nicht zu verstehen, schrieb Analyst Jens-Peter Rieck von MWB Research. Das zweite Quartal bezeichnete er als stark, die Gewinnerholung sei intakt. Die Kursschwäche sei von den Fundamentaldaten abgekoppelt zu sehen.

Nach Auffassung von Jefferies-Analyst Akash Gupta sollten die Anleger eigentlich erleichtert sein, nachdem Konkurrent Jungheinrich vor einer Woche seine Ziele gestutzt habe. Der Experte verwies aber auch darauf, dass KION im Staplergeschäft weiterhin Probleme habe. Die in diesem Jahr ebenfalls schwachen und mittlerweile in den Nebenwerteindex SDAX abgestiegenen Jungheinrich-Aktien gaben zuletzt um 1,4 Prozent nach./ajx/edh/jha/

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11:46 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
07.07.26 KION GROUP Buy UBS AG
03.07.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)