AKTIEN IM FOKUS: Zahlen von Apple und Amazon senden unterschiedliche Signale

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Quartalszahlen der US-Schwergewichte Amazon und Apple haben unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Während Amazon im nachbörslichen US-Geschäft um über acht Prozent anzogen und damit den Aufwärtstrend seit Jahresbeginn fortsetzen, gaben Apple um mehr als zwei Prozent nach. Allerdings hatte der Wert noch Ende Juli neue Hochs markiert, sodass es sich bislang nur um eine übliche Zwischenkorrektur handelt.

Mit dem zweiten Quartal habe Amazon einen Wendepunkt markiert, betonte Analyst Lloyd Wamsley von der UBS. Das Unternehmen habe sowohl bei den Handelsumsätzen als auch mit den Online-Dienstleistungen als auch den Margen überzeugt. In der Telefonkonferenz habe das Management zudem darauf hingewiesen, dass Handelsmargen und Web-Dienstleistungen noch Potenzial nach oben hätten. Amazon habe die Schwächephase im vergangenen Jahr offensichtlich endgültig überwunden, fügte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets hinzu.

Nicht ganz so begeistert waren die Reaktionen auf Apple. Sowohl Hewson als auch Analyst Andrew Uerkwitz von Jefferies sprachen von durchwachsenen Zahlen. Der Umsatz habe lediglich den Erwartungen entsprochen, die Margen seien dafür etwas besser als erwartet gewesen. Dabei hätten die Verkäufe des iPhones enttäuscht, so Hewson. Zudem habe das Unternehmen rückläufige Umsätze für iPad und Mac im vierten Quartal des Geschäftsjahres in Aussicht gestellt./mf/nas