AKTIEN IM FOKUS: Zurich beflügen Versicherungssektor

ZÜRICH/FRANKFURT (dpa-AFX) - Gut aufgenommene Quartalszahlen von Zurich (Zurich Insurance) haben am Donnerstag den gesamten Sektor beflügelt. Während die Zurich-Aktien um 2,4 Prozent zulegten und ihnen damit nicht mehr viel fehlt, um die im April entstandene Kurslücke zu schließen, ging es für den Sektor als bester der europäischen Stoxx-600-Übersicht um 1,5 Prozent hoch. Er nimmt damit wieder Kurs auf den Anfang April erreichten höchsten Stand seit dem Jahr 2001.

Im DAX lagen mit Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft), der Allianz und Hannover Rück die drei großen deutschen Versicherer auf den ersten drei Plätzen mit Kursgewinnen von bis zu 1,8 Prozent. Im MDAX verteuerte sich Talanx um vier Prozent.

Die Kennziffern von Zurich zeigten die anhaltende Dynamik der Geschäfte und dürften bei den Investoren weiteres Interesse an den Aktien wecken, schrieb Analyst Will Hardcastle von der UBS in einem ersten Kommentar. Die Stärke resultiere insbesondere aus dem Prämienwachstum und der Profitabilität der US-amerikanischen Tochter Farmers./ajx/ag/jha/