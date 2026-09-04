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AKTIEN IN FOKUS: Herzmittel-Flop drückt Novartis - Auch Ionis und Amgen schwach

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amgen Inc.
352.60 EUR -24.80 EUR -6.57 %
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Ionis Pharmaceuticals Inc
41.51 EUR -8.55 EUR -17.08 %
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Novartis AG
133.58 EUR -4.58 EUR -3.31 %
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Misserfolg mit dem Herzmedikament Pelacarsen setzt am Montag gleich mehrere Aktien unter Druck. Zum einen die des Entwicklers Ionis Pharma (Ionis Pharmaceuticals) und des Lizenznehmers Novartis und zum anderen die von Amgen wegen der negativen Signalwirkung für ihr ähnliches Mittel Olpasiran.

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Die Aktien von Novartis fielen an der Schweizer Börse um fast 4 Prozent. Ionis und Amgen sackten gegenüber dem Handelsende in den USA vor dem feiertagsbedingt langen Wochenende um 10 und 5 Prozent ab.

"Pelacarsen funktioniert nicht", so die Analysten der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Die Experten der Bank nehmen daher die risiko-adjustierten Umsatzerwartungen von bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar vollständig aus ihrem Modell.

Die Branchenexperten von Vontobel hatten sogar eine Spitzenumsatzschätzung von zwei Milliarden angesetzt. Im Gegenzug verdoppelte die Bank aber ihre Schätzung für das jüngst erfolgreiche Medikament Remibrutinib von 1 auf 2 Milliarden Dollar, sodass unter dem Strich nur eine kleine Kurszielsenkung steht.

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Pelacarsen hatte in der Phase-III-Studie Lp(a)Horizon zwar das Lipoprotein(a)-Level der Probanden gesenkt, beim eigentlichen Primärziel aber nicht den erhofften Erfolg beim Schutz vor Herzinfarkt, Schlaganfall und kardiovaskulärem Tod gezeigt./ag/zb/err/jha/

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DatumRatingAnalyst
08:01 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Novartis Neutral UBS AG
01.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.

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