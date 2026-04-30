Aktien London: FTSE 100 gibt nach

LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien an der Londoner Börse haben am Freitag mehrheitlich den Rückwärtsgang eingelegt. Der FTSE-100-Index (FTSE 100) notierte am späten Vormittag 0,8 Prozent im Minus bei 10.295 Punkten.

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Angeführt wurden die Verlierer von Bergbauwerten und Bankentiteln. So verloren Endeavour Mining und Fresnillo 5,5 beziehungsweise 3,5 Prozent. Für die Papiere der Lloyds Banking Group ging es um 1,7 Prozent abwärts.

Die meisten europäischen Aktienmärkte blieben am Freitag feiertagsbedingt geschlossen, unter anderem in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und der Schweiz./edh/men