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Aktien New York: Anleger begrüßen Preisdaten - Nvidia fallen erneut

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NEW YORK (dpa-AFX) - Ein geringerer Preisauftrieb bei produzierten Waren und Dienstleistungen als erwartet hat am letzten Handelstag der Woche die US-Börsen noch einmal etwas angetrieben. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 52.440 Punkte zu. Damit zeichnet sich eine erfreuliche Börsenwoche mit einem Gewinn von 2,3 Prozent ab. Die im Rampenlicht stehenden Aktien von Nvidia fielen weiter ab.

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In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise zwar erneut beschleunigt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Oktober im Jahresvergleich um 6,5 Prozent zu. Der Anstieg war jedoch etwas geringer als von Volkswirten erwartet. Sie hatten mit 6,6 Prozent gerechnet.

Der technologielastige Nasdaq 100 ging mit einem Abschlag von 0,3 Prozent auf Punkte in den Handel. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,1 Prozent auf 7.598 Zähler zu. Die großen US-Börsenbarometer hatten am Vortag sämtlich leicht nachgegeben./bek/he

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