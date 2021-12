Aktien New York: Anleger gehen wieder ins Risiko - Apple-Aktie auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die schwungvolle Erholung der Aktienkurse an der Wall Street vom Wochenbeginn hat sich am Dienstag fortgesetzt. Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen einer Ausbreitung der neuen Corona-Variante Omikron ließen weiter nach. Im frühen Handel stieg der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 1,16 Prozent auf 35 636 Punkte. Die Papiere von Apple markierten ein neuerliches Rekordhoch.

Noch stärker ging es mit den Kursen an der technologielastigen Börse Nasdaq aufwärts. Der NASDAQ 100 rückte um 2,18 Prozent auf 16 191 Zähler vor. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,69 Prozent auf 4669 Punkte./bek/jha/