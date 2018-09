Aktien New York: Anleger halten sich vor Apple-Präsentation zurück

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich nach dem freundlichen Vortag am Mittwoch zunächst wenig bewegt bis schwächer gezeigt. Angesichts des weiter schwelenden amerikanisch-chinesischen Handelsstreits und der wieder in den Fokus rückenden Geldpolitik hielten die Anleger ihr Pulver trocken. Zudem geriet die am Dienstag erholte Aktie des Markt-Schwergewichts Apple vor der Präsentation neuer Produkte etwas ins Straucheln.

Knapp eine Stunde nach dem Börsenstart trat der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) mit einem Plus von 0,01 Prozent bei 25 973,82 Punkten auf der Stelle. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,17 Prozent auf 2882,92 Punkte. Für den vortags vergleichsweise starken technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,72 Prozent auf 7453,93 Zähler bergab./gl/men