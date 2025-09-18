Aktien New York: Anleger halten sich vor US-Zinsentscheid zurück

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben sich die US-Börsen am Mittwoch wenig bewegt. Während die wichtigsten Technologie-Indizes und der marktbreite S&P 500 ihre Rekordjagd unterbrachen, verzeichnete der zuletzt etwas ins Hintertreffen geratene Dow Jones Industrial moderate Gewinne.

Der Dow stieg um 0,45 Prozent auf 45.964 Punkte und näherte sich damit seinem erst am Donnerstag erreichten Höchststand. Für den S&P 500 ging es hingegen um 0,11 Prozent auf 6.600 Punkte nach unten. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor 0,27 Prozent auf 24.208 Punkte,

"Eine Zinssenkung ist praktisch beschlossene Sache", kommentierte Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management. Mit Blick nach vorn drohe aber eine Enttäuschung, denn von Fed-Chef Jerome Powell sei keine Kommunikation der zukünftigen geldpolitischen Absichten zu erwarten. Datenabhängigkeit und Prognosen seien nicht gut miteinander vereinbar, ergänzte Anne. Nachdem die Anleger bereits eine erhebliche Lockerung eingepreist hätten, sei der Spielraum für eine Überraschung groß./la/jha/