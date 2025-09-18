DAX23.367 +0,2%ESt505.372 ±-0,0%Top 10 Crypto16,07 -1,3%Dow46.034 +0,6%Nas22.221 -0,5%Bitcoin97.578 -0,8%Euro1,1851 -0,1%Öl68,18 -0,5%Gold3.686 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: Dow freundlich -- DAX fester -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: ETF-Trends 2025 - Bausteine für Dein Portfolio Um 18 Uhr live: ETF-Trends 2025 - Bausteine für Dein Portfolio
Experten erwarten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Experten erwarten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York: Anleger halten sich vor US-Zinsentscheid zurück

17.09.25 16:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
S&P 500
6.599,6 PKT -7,1 PKT -0,11%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben sich die US-Börsen am Mittwoch wenig bewegt. Während die wichtigsten Technologie-Indizes und der marktbreite S&P 500 ihre Rekordjagd unterbrachen, verzeichnete der zuletzt etwas ins Hintertreffen geratene Dow Jones Industrial moderate Gewinne.

Wer­bung

Der Dow stieg um 0,45 Prozent auf 45.964 Punkte und näherte sich damit seinem erst am Donnerstag erreichten Höchststand. Für den S&P 500 ging es hingegen um 0,11 Prozent auf 6.600 Punkte nach unten. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor 0,27 Prozent auf 24.208 Punkte,

"Eine Zinssenkung ist praktisch beschlossene Sache", kommentierte Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management. Mit Blick nach vorn drohe aber eine Enttäuschung, denn von Fed-Chef Jerome Powell sei keine Kommunikation der zukünftigen geldpolitischen Absichten zu erwarten. Datenabhängigkeit und Prognosen seien nicht gut miteinander vereinbar, ergänzte Anne. Nachdem die Anleger bereits eine erhebliche Lockerung eingepreist hätten, sei der Spielraum für eine Überraschung groß./la/jha/

Mehr zum Thema S&P 500

16:34Aktien New York: Anleger halten sich vor US-Zinsentscheid zurück
16:00S&P 500 aktuell: Anleger lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen
15:55 $657M out of Tesla, $12B into crypto: What Korea’s big bet means for global markets
15:451 Reason Every Investor Should Know About Medtronic (MDT)
15:45Where Will Nvidia Be in 5 Years?
15:42Nvidia: China verbietet laut Medienbericht heimischen Unternehmen Kauf von KI-Chips
15:41General Mills Warns Of Tariff Pressures But CEO Promises Innovation To Drive Sales
15:31Microsoft seizes websites linked to Nigeria-based phishing
mehr