Heute im Fokus
Dow fester -- DAX schließt stärker -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palantir, thyssenkrupp, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer im Fokus
Top News
ETF-Boom in Europa: Rekordzuflüsse, wachsende Anlegerbasis und neue Chancen für Investoren ETF-Boom in Europa: Rekordzuflüsse, wachsende Anlegerbasis und neue Chancen für Investoren
Wichtige Anpassung im Januar 2026: finanzen.net & finanzen.net ZERO noch besser integriert Wichtige Anpassung im Januar 2026: finanzen.net & finanzen.net ZERO noch besser integriert
Aktien New York: Anleger kaufen Schnäppchen - Experte: Risikoscheu nimmt zu

18.02.26 20:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.784,5 PKT 206,2 PKT 0,91%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.883,9 PKT 40,6 PKT 0,59%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem verhaltenen Start in die verkürzte Börsenwoche haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch wieder Fahrt aufgenommen. Nachdem die großen Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 am Vortag auf mehrmonatige Tiefstände gefallen waren, kamen Schnäppchenjäger an den Markt. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,3 Prozent zu, verblieb mit 49.659 Punkten aber unter der Marke von 50.000 Zählern, unter die er zuletzt gerutscht war.

Beobachter sind gleichwohl vorsichtig. Denn die Sorgen über belastende Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die Geschäftsmodelle von Unternehmen und ganzen Branchen lasteten zuletzt auf den Kursen. "Die Aktienmärkte scheinen die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen angesichts der durch KI verursachten Umbrüche auf die Probe zu stellen", schrieb Axel Botte, Chefstratege des Investmenthauses Ostrum Asset Management. Die Risikoscheu nehme zu, die Märkte reagierten wie so oft reflexartig auf Abwärtsrisiken für die Aktienkurse und wendeten sich weniger riskanten Anlagen zu.

Der technologielastige NASDAQ 100 gewann am Mittwoch 1 Prozent auf 24.943 Punkte. Er hatte zuletzt stärker nachgegeben als der Dow und der marktbreite S&P 500. Letzterer erholte sich um 0,6 Prozent auf 6.882 Zähler.

Die Aktien des Chip-Giganten NVIDIA verbuchten ein Plus von 2 Prozent. Sie profitierten davon, dass der Social-Media-Riese Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) in den nächsten Jahren eine Millionenzahl von Nvidia-Prozessoren einsetzen will. Experten sehen darin einen Schritt, um die bereits enge Beziehung beider Unternehmen zu festigen. Meta-Aktien gaben um 1 Prozent nach.

Nvidia hat zudem laut einem Bericht an die Börsenaufsicht SEC Beteiligungen neu strukturiert. Neben dem Einstieg beim Halbleiter-Designer Synopsys ging daraus hervor, dass Anteile an den Unternehmen Applied Digital und Recursion Pharmaceuticals (Recursion Pharmaceuticals, A) verkauft wurden. Deren Aktien fielen jeweils um mehr als 2 Prozent.

Die Saison der Quartalsberichte bot gemischte Nachrichten: Das Cybersicherheits-Unternehmen Palo Alto Networks enttäuschte Anleger mit den Jahresprognosen, wie der Kursrutsch von 6 Prozent zeigte. Besser kamen die Resultate von Analog Devices und Cadence Design Systems an, deren Titel um 1,8 respektive 9 Prozent anzogen./bek/he

