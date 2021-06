Aktien New York: Anleger machen Kasse am Verfalltag

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Tag des Verfalls von Optionen auf Indizes und Einzelaktien herrscht an der Wall Street Mollstimmung. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sackte im frühen Handel am Freitag um 1,25 Prozent auf 33 400,31 Punkte ab. Der US-Leitindex steuert damit auf den fünften schwachen Handelstag in Folge und einen Wochenverlust von rund 3 Prozent zu.

Der den breiten Markt abbildende S&P 500 verlor 0,84 Prozent auf 4186,55 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 fiel um 0,35 Prozent auf 14 113,78 Punkte. Tags zuvor hatte er mit knapp über 14 200 Punkten noch einen weiteren Rekord aufgestellt. Damit deutet sich für den Nasdaq 100 eine positive Wochenbilanz von plus 0,8 Prozent an./edh/he