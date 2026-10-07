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Aktien New York: Anleger machen Kasse - Zinsängste nehmen zu

Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
27,517.45 USD -82.43 USD -0.3 %
News | Analysen
S&P 500
7,802.97 USD -15.96 USD -0.2 %
News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Rekordhochs der Leitindizes S&P 500 und NASDAQ 100 am Vortag haben die Anleger an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte Gewinne mitgenommen. Für Belastung sorgen steigende Anleiherenditen, die Befürchtungen einer zunehmenden Inflation und weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed nähren. Zuletzt verringerten sich die Verluste aber etwas, nachdem die anfangs höheren Ölpreise abgebröckelt waren.

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Der Dow Jones Industrial notierte am Mittwoch zuletzt 0,6 Prozent tiefer bei 51.230 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,2 Prozent auf 7.801 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,3 Prozent auf 31.123 Punkte nach unten.

Die Aktien von SpaceX büßten 3,2 Prozent ein. Die "Financial Times" hatte berichtet, dass der von Tesla-Chef (Tesla) Elon Musk gegründete Weltraumkonzern im Rahmen einer Finanzierungsrunde 40 Milliarden Dollar aufbringen will, um Nvidia-Chips (NVIDIA) zu erwerben.

Die Papiere von Skydance (Paramount Skydance) setzten ihre Talfahrt vom Vortag beschleunigt fort und sanken um 8,4 Prozent auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten. Der von der Familie des Tech-Milliardärs Larry Ellison beherrschte Filmkonzern schloss am Dienstag die gut 110 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Warner Brothers ab und muss deshalb nun eine Schuldenlast von Dutzenden Milliarden Dollar bewältigen.

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Constellation Brands (Constellation Brands A) kauft das Start-up SpikedAde für Getränke auf Wodkabasis. Zudem hatte der Brauereikonzern am Vortag nach Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal 2026/27 veröffentlicht und dabei mit dem bereinigten Jahresziel für das Ergebnis je Aktie enttäuscht. Die Aktien stiegen um 2,4 Prozent.

Die Anteilscheine von Hess Midstream (Hess Midstream LP Registered A) brachen um fast 15 Prozent ein. Zuvor hatte der Ölkonzern Chevron zugestimmt, seine Anteile und Vermögenswerte an Hess Midstream an das Energieinfrastruktur-Unternehmen zu übertragen - im Gegenzug für verbesserte geschäftliche Konditionen und 200 Millionen US-Dollar in bar.

Die Papiere von Neogen fielen um 4,1 Prozent, nachdem das Life-Science-Unternehmen Zahlen für das erste Geschäftsquartal gemeldet hatte./edh/he

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