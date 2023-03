Aktien New York: Anleger meiden Aktien angesichts hoher Marktzinsen

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts hartnäckig hoher Zinsen an den Kapitalmärkten haben sich die Investoren an den US-Börsen auch am Mittwoch zurückgehalten. Im frühen Handel zeigte sich der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) mit 32 650,97 Punkten nahezu unverändert.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hält sich unverändert knapp unter der Marke von vier Prozent. Das sei doppelt so viel wie die durchschnittliche Dividendenrendite der 500 Unternehmen im S&P 500 Aktienindex, schrieb Seema Shah, Stratege von Principal Asset Management. In diesem Umfeld gingen Anleger lieber auf Nummer sicher und in Staatsanleihen.

Der S&P 500 gab um 0,14 Prozent auf 3964,43 Zähler nach. Der technologielastige NASDAQ 100 lag mit 0,12 Prozent im Minus bei 12 026,57 Punkten./bek/he