Aktien New York: Anleger meiden Aktien bei weiter steigenden Anleihe-Renditen

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hinterfragen die Investoren zur Wochenmitte bei nochmals steigenden Anleihe-Renditen zunehmend die Chancen für riskantere Aktien-Anlagen. Befürchtet wird, dass die US-Notenbank Fed mit ihren Zinsanhebungen noch nicht am Ende ist. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte am Mittwoch über 4,6 Prozent und erreichte abermals den höchsten Stand seit 2007.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verlor zwei Stunden vor dem Börsenschuss 0,70 Prozent auf 33 384,76 Punkte. Ähnlich schwach mit minus 0,59 Prozent auf 4248,45 Punkte zeigte sich der marktbreite S&P 500. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 sank um 0,56 Prozent auf 14 463,95 Punkte.

Stratege Marko Kolanovic von JPMorgan bleibt für den Markt bei seiner defensiven Haltung. Das von ihm gesetzte Kursziel für den S&P 500 von 4200 Punkten bis Jahresende habe der Index inzwischen fast erreicht, schrieb er in einer aktuellen Studie. Trotz der starken frühsommerlichen Rally blieben die Makro-Fundamentaldaten herausfordernd, risikoreichere Anlagen dürften Gegenwind spüren. Kolanovic verwies zur Begründung seiner Einschätzung auf die Bewertungen am Markt, auf die Positionierungen der Investoren und auch auf geopolitische Aspekte.

Die Ölpreise legten am Mittwoch deutlich zu, Inflation- und Zinssorgen werden so noch weiter angeheizt. Im Dow profitierten von den höheren Ölpreisen gleichwohl die Papiere des Chevron-Konzerns als bester Wert mit plus 1,4 Prozent.

Die Papiere des E-Fahrzeugbauers Tesla rutschten um weitere 3,1 Prozent ab. Apple verloren 1,4 Prozent. Bei Amazon fiel das Kursminus mit 0,7 Prozent etwas geringer aus, sie hatten aber am Vortag umso deutlicher nachgegeben.

Die Papiere der Großhandelskette Costco (Costco Wholesale) gewannen nach Quartalszahlen 1,1 Prozent. Laut Analyst Dean Rosenblum von Bernstein Research sind Umsatzwachstum und Margen weiter stabil. Das Wachstum sollte sich beschleunigen. Die geplanten Neueröffnungen von Filialen seien ein positives Signal./ajx/he