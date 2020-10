Aktien New York: Anleger nehmen nach Rally Gewinne mit

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben die Anleger nach den jüngsten Gewinnen am Dienstag erst einmal Kasse gemacht. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) notierte eine halbe Stunde nach Handelsbeginn 0,19 Prozent im Minus bei 28 782,79 Punkten, und für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,21 Prozent auf 3526,69 Punkte nach unten Der vortags besonders starke technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 verlor 0,12 Prozent auf 12 073,24 Zähler.

Der Markt wartet immer noch auf Fortschritte in den Verhandlungen um ein neues Corona-Konjunkturprogramm - mit der nahenden US-Präsidentschaftswahl schwindet offenbar die Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch. Dagegen kamen auch überwiegend erfreuliche Unternehmensnachrichten nicht an. Die im September erwartungsgemäß gestiegenen Verbraucherpreise hatten keinen erkennbaren Einfluss auf die Kurse./gl/he