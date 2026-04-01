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Aktien New York: Anleger optimistisch - Mögliche weitere Gespräche mit Iran

14.04.26 20:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
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S&P 500
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NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem erfreulichen Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag weiter zugelegt. Die Vereinigten Staaten und der Iran erwägen weitere Friedensgespräche, dies lässt die Hoffnung auf eine länger andauernde Waffenruhe am Persischen Golf steigen und die Ölpreise sinken.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,64 Prozent auf 48.529 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zog um 1,14 Prozent auf 6.965 Zähler an.

Noch deutlicher nach oben ging es für den technologielastigen NASDAQ 100, das Plus belief sich auf 1,65 Prozent auf 25.802 Punkte. Mit den sinkenden Ölpreisen lassen gleichzeitg die Inflationssorgen etwas nach, womit eine straffere Geldpolitik etwas unwahrscheinlicher wird. Davon profitierten die Aktien investitionsabhängiger Techkonzerne.

In der beginnenden Berichtssaison rückten Großbanken nach den veröffentlichten Quartalsbilanzen von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo), Citigroup und Wells Fargo (Wells FargoCo) in den Blick. JPMorgan notierten ein halbes Prozent schwächer. Die Bank verdiente im ersten Geschäftsquartal im Aktien- und Anleihegeschäft mehr als erwartet, die Prognose für den wichtigen Zinsüberschuss im Gesamtjahr blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück.

Die Aktien von Citigroup gewannen 3,6 Prozent. Hier lief der Handel mit Festverzinslichen, Rohstoffen und Devisen besser als angenommen. Wells Fargo verloren dagegen 4,5 Prozent, der Zinsüberschuss im ersten Quartal enttäuschte die Anleger.

Die Anteile des Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson (JohnsonJohnson) (JohnsonJohnson) gewannen nach Quartalszahlen 1,5 Prozent. Treiber waren im ersten Quartal vor allem starke Zuwächse bei neuen Krebsmedikamenten.

American Airlines (American Airlines) gewannen fast 8 Prozent und United Airlines 2,4 Prozent. Der Chef von United Airlines, Scott Kirby, erwägt einen Zusammenschluss mit dem Kontrahenten, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Entstehen würde die weltweit größte Fluggesellschaft.

Der Online-Händler und Internetkonzern Amazon treibt den Aufbau eines eigenen Satellitengeschäfts voran und übernimmt dazu den Satellitenbetreiber Globalstar. Dessen Kurs legte um fast 10 Prozent zu, Amazon stiegen um gut 5 Prozent.

Ölwerte erlitten angesichts der deutlich gesunkenen Ölpreise kräftige Verluste. Chevron waren mit minus 3,3 Prozent der schwächste Wert im Dow. Im S&P 500 verbuchten ExxonMobil und ConocoPhillips ähnlich hohe Abschläge./ajx/he

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