Aktien New York: Atempause nach Gewinnserie

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Gewinnserie haben die US-Aktienmärkte ein Verschnaufpause eingelegt. Quartalszahlen einiger großer US-Unternehmen sowie Zoll-Aussagen von Präsident Donald Trump in Richtung China standen im Mittelpunkt des Anlegerinteresses.

Der Dow Jones Industrial fiel am Freitag im frühen Handel um 0,33 Prozent auf 44.416,52 Punkte, nachdem er tags zuvor um knapp ein Prozent zugelegt hatte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von gut zwei Prozent an. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,02 Prozent auf 6.117,27 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,06 Prozent auf 21.887,47 Punkte abwärts. Auf Wochensicht steht damit für den technologielastigen Index ein Plus von rund zwei Prozent zu Buche./edh/he