DAX 25.103 -0,0%ESt50 6.270 -0,0%MSCI World 4.836 -0,6%Top 10 Crypto 8,38 +2,7%Nas 26.042 +0,7%Bitcoin 55.701 +1,9%Euro 1,1448 +0,6%Öl 84,9 +1,9%Gold 4.081 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien New York: Auf Erholungskurs - IBM mit Kurseinbruch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Dienstag von ihren Vortagesverlusten etwas erholt. Positiv auf die Börsenstimmung wirkten die Verbraucherpreise, die weniger deutlich als erwartet gestiegen waren. Der IT-Sektor litt unter enttäuschenden Quartalszahlen von IBM.

Werbung

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 52.603 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 7.528 Zähler nach oben. Der NASDAQ 100 gewann 0,7 Prozent auf 29.468 Punkte.

Der Nahost-Konflikt samt weiter steigenden Ölpreisen bleibt im Anlegerfokus. Während das US-Militär im eskalierenden Konflikt um die Straße von Hormus weiter Ziele im Iran bombardiert, hat dieser in der Meerenge zwei Tanker mit Marschflugkörpern attackiert. Zudem ist die US-Seeblockade gegen Schiffe, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren, erneut in Kraft. US-Präsident Donald Trump will zudem für eine sichere Passage durch die Straße von Hormus hohe Schutzgebühren einfordern./edh/he

Werbung