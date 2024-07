Aktien New York Ausblick: Anleger machen bei Tech-Aktien 'Kasse'

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Technologiebörse Nasdaq dürften die Investoren am Mittwoch erneut Kursgewinne einstreichen. Die Futures am Terminmarkt deuten auf eine erneut schwache Eröffnung des NASDAQ 100 hin. Weiteren Rekorden des Leitindex Dow Jones Industrial stehe ein mögliches Ende der Party bei den großen Technologieaktien gegenüber, schrieb Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Aber auch für den Dow (Dow Jones Industrial) dürfte es zumindest zum Auftakt nicht ganz zu weiteren Höchstmarken reichen. Der Broker IG indizierte den Index rund eine Stunde vor der Startglocke mit 40.840 Punkten leicht im Minus. Am Vortag hatte der Dow mit plus 1,85 Prozent den größten Tagesgewinn seit Anfang Juni eingefahren und war in der Spitze bis auf fast 41.000 Zähler geklettert.

Mit dem Nasdaq 100 dürfte es zum Start um 1,4 Prozent auf 20.113 Zähler wieder abwärts gehen. Den ersten herben Dämpfer hatte der Gipfelstürmer am Donnerstag vergangener Wochen erhalten, als er um 2,2 Prozent abgesackt war.

Vorbörslich strichen Anleger Kursgewinne vor allem bei den Aktien aus der Halbleiterbranche ein. AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), Micron (Micron Technology) Technology, Broadcom und NVIDIA verloren zwischen 3 und 4 Prozent. Aber auch die Papiere der ganz großen Tech-Konzerne Apple, Microsoft, Amazon und der Google-Holding Alphabet (Alphabet A (ex Google)) dürften Federn lassen. Hier und auch bei den Chip-Aktien waren die vorbörslichen Handelsumsätze durchweg hoch.

Bei den Standardwerten stand die Gewinnwarnung von Johnson & Johnson (JohnsonJohnson) im Fokus. Die Titel lagen vorbörslich leicht im Minus. Der Pharma- und Medizintechnikkonzern hat wegen Kosten für Übernahmen sein Gewinnziel für das laufende Jahr gesenkt./bek/jha/