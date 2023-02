Aktien New York Ausblick: Anleger sortierten sich nach Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreisdaten für Januar haben am Dienstag im vorbörslichen US-Handel zu keinem eindeutigen Trend an der Wall Street geführt. Die Kurse schwankten deutlich. "Die US-Inflationsrate ging den siebten Monat in Serie zurück. Der Trend bleibt also in Takt", schrieb Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. Allerdings sei die Jahresrate nicht so deutlich gefallen wie erwartet, und das sei eine Enttäuschung. Wenn daher Gewinnmitnahmen einsetzen sollten an den Börsen, sollte dies Altmann zufolge nicht überraschen.

Nachdem der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) seinen Rücksetzer des letzten Donnerstags in den vergangenen zwei Handelstagen mehr als wettmachen konnte, signalisiert der Broker IG für den bekanntesten Wall-Street-Index am Dienstag ein Plus von 0,16 Prozent auf 34 300 Punkte.

Der technologielastige NASDAQ 100 wird am Dienstag 0,02 Prozent höher bei 12 505 Zählern erwartet. Er hatte erst am Montag zur Erholung seiner vorangegangenen Verluste angesetzt. Technologiewerte werden in Zeiten steigender Zinsen stärker gemieden als andere Aktien, da sich ihre oft hohe Bewertung in der Regel aus der Hoffnung auf beträchtliche Gewinne in der Zukunft speist. Diese sind jedoch bei steigenden Zinsen aus heutiger Sicht weniger wert.

Die hohe Inflation in der weltgrößten Volkswirtschaft befindet sich weiter auf dem Rückzug. Zu Jahresbeginn sank sie aber weniger deutlich als erwartet. Im Januar stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,4 Prozent, was zwar der geringste Anstieg seit Oktober 2021 ist, doch Ökonomen hatten einen deutlicheren Rückgang von 6,5 Prozent im Dezember auf 6,2 Prozent erwartet. Die Daten sind wichtig für den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Fed.

Unter den Einzelwerten könnte Coca-Cola Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Aktien des Getränke-Konzerns stiegen vorbörslich um rund ein Prozent. Dank Preiserhöhungen setzte Coca-Cola zum Jahresendspurt deutlich mehr um und verdiente auch mehr als erwartet. Analyst Jürgen Graf von der LBBW lobte die "soliden Zahlen zum vierten Quartal". Die erfolgreiche Transformation des Konzerns werde immer deutlicher sichtbar, schrieb er.

Die Anteile der Avis Budget Group legten vor dem Handelsstart um 1,6 Prozent zu. Der Autovermieter hatte am Montag nach Börsenschluss seine Jahreszahlen vorgelegt und mit dem Gewinn im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen.

Die US-Hotelkette Marriott International (Marriott) schnitt ergebnisseitig im vierten Quartal besser als von Analysten erwartet ab und auch der Ausblick dürfte in Summe erfreuen. Die Prognose für das erste Quartal liegt in etwa auf dem vom Markt erwarteten Niveau, doch die vom Management angegebenen Spanne für das Ergebnis je Aktie im Gesamtjahr übertrifft im Mittel die Konsensschätzung. Vor dem Börsenstart gewann der Anteilsschein 0,7 Prozent.

Die US-Bank Goldman Sachs nahm zudem die Aktie des US-Anbieters von Lösungen zur Cybersicherheit, Palo Alto Networks, in die Bewertung auf. Das Anlageurteil lautet "Buy" mit einem Kursziel von 205 US-Dollar. Das Papier legte vorbörslich um knapp ein Prozent auf rund 168 Dollar zu./ck/mis