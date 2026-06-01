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Aktien New York Ausblick: Brüchige Erholung - Trump droht Iran - Oracle schwach

11.06.26 14:58 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran könnten am Donnerstag die zunächst erwartete Erholung am Aktienmarkt auf die Probe stellen. Die Ölpreise drehten und legten zuletzt wieder zu. Trump drohte erneut mit Angriffen und der Einnahme der für die Ölindustrie Irans wichtigen Insel Kharg.

Der Broker IG taxierte den NASDAQ 100 eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn aber immer noch 0,7 Prozent höher auf 28.716 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex hatte am Vortag rund 2 Prozent eingebüßt und erneut unter Gewinnmitnahmen im heiß gelaufenen Halbleitersektor gelitten. Den Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG am Donnerstag mit rund 0,5 Prozent im Plus bei 50.148 Zählern.

Das jüngste Muster mit Gewinnen im Halbleitersektor und gleichzeitigen Verlusten im Softwarebereich zeigte sich einmal mehr. Oracle etwa sackten vorbörslich um rund 10 Prozent ab, nachdem der Softwarehersteller am Vorabend nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vorgelegt hatte und Marktteilnehmer mit einem enorm hohen Kapitalbedarf irritiert hatte. Der Firma stünden nach wie vor hohe Geldabflüsse bevor, um die Kapazitäten für den wachsenden Auftragsbestand aufzubauen, schrieben die Experten des Analysedienstes Vital Knowledge.

Die höheren Ausgaben von Oracle für Rechenzentren setzten Anleger wiederum gleich mit einer weiter kräftigen Nachfrage nach Halbleitern, sodass Chip-Aktien wieder auf dem Vormarsch sind. Marvell (Marvell Technology), Applied Materials oder Intel gewannen jeweils mehr als 4 Prozent. Die Bank of America stufte Intel zudem doppelt hoch von "Underperform" auf "Buy". Analyst Vivek Arya ist optimistischer geworden für die Chancen der Kalifornier in den Bereichen Prozessoren und Auftragsfertigung./ajx/jha/