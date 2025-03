Aktien New York Ausblick: Deutliche Verluste nach jüngster Stabilisierung

NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen zeichnen sich nach der jüngsten Stabilisierung am Montag deutliche Verluste ab. Angesichts der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump macht sich in den USA zunehmend Angst vor negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft breit.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 1,2 Prozent tiefer auf 42.293 Punkte. Den NASDAQ 100 sieht IG 1,7 Prozent im Minus bei 19.852 Punkten. Während der Leitindex seit Jahresbeginn bisher nur einen mickrigen Kuranstieg von 0,6 Prozent vorweisen kann, hat der von Technologietiteln dominierte Auswahlindex sogar knapp 4 Prozent eingebüßt.

Die Aktien des Elektroautobauers Tesla drohen mit vorbörslichen Verlusten von 3,4 Prozent ihre Talfahrt fortzusetzen. Für 2025 steht schon ein Wertverlust von mehr als einem Drittel zu Buche. Nach Einschätzung des chinesischen Branchenverbands China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) leidet Tesla auch unter dem politischen Engagement von Konzernchef Elon Musk insbesondere für US-Präsident Trump. Nicht nur in China, auch in Europa ging der Absatz des Unternehmens zuletzt gegen den Branchentrend deutlich zurück.

Für die in New York gelisteten Anteilsscheine von Biontech (BioNTech (ADRs)) ging es vorbörslich um 3,3 Prozent bergab. Der einstige Mainzer Corona-Überflieger rutschte im vergangenen Jahr auf dem Weg zur Entwicklung von Krebsmedikamenten deutlich in die Verlustzone. Grund dafür sind laut Biontech die hohen Investitionen vor allem in teure klinische Studien. Vorgesehen sind nun neben einem Abbau von Stellen auch Stellenverlagerungen.

Die Aktien von Robinhood büßten 6,7 Prozent ein, nachdem das Unternehmen einen Streit mit der US-Wertpapieraufsicht Finra gegen Zahlung von 26 Millionen US-Dollar beigelegt hatte. Zudem lasten das aktuelle schwache Börsenumfeld sowie Kursverluste des Bitcoin auf der Stimmung der Investoren.

Bei der Kryptowährungs-Plattform Coinbase mussten die Aktionäre nach der jüngsten Kursstabilisierung einen Rückgang von 5,6 Prozent verkraften. Den Papieren, die schon seit einiger Zeit unter dem Abwärtstrend des Bitcoin leiden, wurden entgegen den Hoffnungen mancher Anleger nicht in den viel beachteten, marktbreiten S&P-500-Index (S&P 500) aufgenommen. Aufsteigen wird unter anderen der Essenslieferdienst DoorDash, für den sich prompt Kursgewinne von 3,9 Prozent abzeichnen./gl/mis