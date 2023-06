Aktien New York Ausblick: Dow bleibt nach Rally erst einmal unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer kleinen Anhebung des Leitzinses in der Eurozone zeichnen sich am Donnerstag an der Wall Street zunächst Verluste ab. Die Fed hatte tags zuvor nach zehn Zinsanhebungen in Folge zwar eine Pause eingelegt. Die Notenbanker machten aber deutlich, dass das noch lange nicht das Ende der strengen Geldpolitik sein soll. Die Fed signalisierte noch mindestens zwei weitere Anhebungen in diesem Jahr.

Zudem ist in der Eurozone keine Zinspause in Sicht, nachdem die EZB ihren Leitzins am Donnerstag um 0,25 Prozentpunkte auf 4,00 Prozent angehoben hatte, wie Michael Heise, Chefökonom bei HQ Trust erklärte.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hatte tags zuvor bereits den Rückwärtsgang eingelegt, nachdem er am Dienstag mit 34 310 Punkten noch das höchste Niveau seit Februar geklettert war. Nun sieht der Broker IG den Dow gut eine Stunde vor dem Handelsstart 0,3 Prozent tiefer bei 33 893 Punkte punkten.

Der NASDAQ 100, Auswahlindex der gleichnamigen Technologiebörse, hatte seine Rally am Mittwoch noch auf das höchste Niveau seit Aprl 2022 fortgesetzt. Nun erwartet ihn IG 0,8 Prozent tiefer bei 14 892 Punkten.

Den Bitcoin warf die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA auf das tiefste Niveau seit rund drei Monaten zurück. Aktien der Betreiber von Handelsplattformen für Kryptowährungen wie Coinbase bekamen dies vorbörslich mit Verkäufen zu spüren.

Positive Spuren hinterlässt Geldpolitik indes bei chinesischen Aktien - Werte wie Alibaba und Baidu steigen. Die chinesische Zentralbank versucht nämlich, mit der Senkung ihres Hauptleitzinses der schwächelnden Wirtschaft des Landes unter die Arme zu greifen.

Weiter im Auge behalten sollten die Anleger Aktien von Tesla. Tags zuvor endete eine mehrtägige Gewinnserie auf dem höchsten Niveau seit September 2022. Insgesamt haben sie in viereinhalb Wochen 55 Prozent an Wert gewonnen. Auch NVIDIA-Papiere sind einen Blick wert, nachdem der Chiphersteller im Zuge der jüngsten Rally dank des Megatrends Künstliche Intelligenz (KI) inzwischen zum Billionen-Unternehmen geworden ist./ag/mis