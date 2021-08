Aktien New York Ausblick: Dow etwas schwächer - Anleger weiter vorsichtig

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt dürfte es am Freitag noch etwas weiter abwärts gehen. Unsicherheiten über eine womöglich geringere Geldflut in den USA noch im laufenden Jahr, die Corona-Lage mit ihren Risiken für das Wirtschaftswachstum und auch die fortwährenden Eingriffe Chinas in die Wirtschaft dürften die Stimmung weiter belasten. Zudem könnten sich die Anleger vor der in der neuen Woche anstehenden Wirtschaftskonferenz der Notenbanker und Ökonomen in Jackson Hole zurückhalten.

Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 0,37 Prozent tiefer bei 34 765 Punkten. Im Wochenverlauf würde dies ein Plus von 0,7 Prozent bedeuten. Der NASDAQ 100 wird kaum verändert bei 14 940 Punkten erwartet.

Unter den Einzelwerten stehen mehrere Unternehmen mit Quartalszahlen im Blick. Zudem gibt es einen kritischen Pressebericht zu Moderna und eine unerfreuliche Mitteilung von T-Mobile US (T-Mobile (ex T-Mobile US)) über den Hackerangriff auf das Unternehmen.

Zu Moderna berichtete die "Washington Post", es gebe Untersuchungen von offizieller Stelle, ob der Covid-19-Impfstoff des Biotechunternehmens bei jungen Erwachsenen Herzmuskelentzündungen auslösen könne. Die Aktie reagierte vorbörslich mit Verlusten von rund zwei Prozent.

T-Mobile US gaben vor dem Handelsstart um knapp ein Prozent nach. Beim Hackerangriff auf die US-Tochter des Bonner Telekom-Konzerns (Deutsche Telekom) sind deutlich mehr Daten als zunächst angenommen erbeutet worden: Von weiteren 5,3 Millionen bestehenden Vertragskunden seien Namensangaben, Telefonnummern und weitere Informationen abgegriffen worden, hieß es.

Mit Zahlen stehen Applied Materials, Deere & Co (DeereCo (John Deere)) sowie Foot Locker im Fokus. Vorbörslich sprangen die Anteilscheine der Sportschuh-Kette Foot Locker nach der Vorlage überraschend starker Umsatz- und Ergebniszahlen im zweiten Quartal um fast acht Prozent hoch. Der Hersteller von Landwirtschaftsgeräten Deere übertraf in seinem dritten Geschäftsquartal die Marktschätzungen ergebnisseitig, so dass es für diese Aktie um rund ein Prozent nach oben ging.

Der Maschinenbauer für die Chipindustrie Applied Materials hatte am Vorabend über sein abgelaufenes drittes Geschäftsviertel berichtet. Nun schwankte die Aktie vorbörslich zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Die Zahlen seien stark gewesen, schrieb etwa Berenberg-Analystin Tammy Qiu Investoren befürchteten allerdings mit Blick auf die sich allmählich abschwächenden durchschnittlichen Verkaufspreise für DRAM-Chips, dass der Zyklus den Höhepunkt erreicht haben könnte. Das spiegele sich nach einer starken Kursentwicklung der Aktie zu Jahresbeginn seit dem zweiten Quartal auch inzwischen im Kurs wider./ck/jha/