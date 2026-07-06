Aktien New York Ausblick: Dow im Plus erwartet - Chipwerte von Samsung belastet

14:50

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den moderaten Kursgewinnen vom Vortag dürfte die Wall Street am Dienstag zur Eröffnung weiter zulegen. Dagegen sieht es für die Technologiewerte an der Nasdaq weniger rosig aus. Vor allem Halbleiterwerte sollten nach Quartalszahlen des südkoreanischen Elektronik- und Chipkonzerns Samsung unter Druck geraten.

Werbung

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 53.207 Punkte, nachdem er bereits am Montag um rund 0,3 Prozent gestiegen war. Den technologielastigen NASDAQ 100 sieht IG nach dem Plus von fast 1,3 Prozent am Vortag nun hingegen 0,9 Prozent niedriger bei 29.444 Punkten.

Im vorbörslichen Handel verbuchten die Papiere der Chip-Titel Micron (Micron Technology), Intel und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) Kursabschläge zwischen 3,5 und 4,7 Prozent. Sie litten unter Quartalszahlen von Samsung.

Die Resultate des Elektronikriesen seien auf den ersten Blick hervorragend gewesen, stellte Marktbeobachter Stephen Innes fest. Die Aktien seien aber mit derart hohen Ansprüchen der Investoren belegt, dass die Erwartungen kaum noch übertroffen werden konnten. Insgesamt ändere sich gerade die Erwartungshaltung, erklärte Innes. Nicht mehr die starke KI-Nachfrage sei entscheidend, sondern ob das Tempo dynamisch genug bleibe, um die bereits hohen Bewertungen zu rechtfertigen.

Werbung

Für die Papiere von NVIDIA ging es vorbörslich um 1,6 Prozent abwärts. Sie litten unter einem Medienbericht, wonach der chinesische Konkurrent Deepseek einen eigenen Chip für KI-Anwendungen entwickelt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider berichtete, ist der Chip für Inferenz gedacht, also die Phase, in der ein trainiertes KI-Modell Antworten für Nutzer erzeugt, und nicht für das Training neuer Modelle. Der Schritt könnte Deepseeks Abhängigkeit von Nvidia- und Huawei-Chips verringern.

Die Aktie von Crinetics Pharmaceuticals schoss um 99 Prozent auf 83,60 US-Dollar hoch. Zuvor hatte Vertex Pharmaceuticals mitgeteilt, das Unternehmen für 85 Dollar je Aktie in bar zu übernehmen. Die Transaktion umfasst ein Volumen von rund 10 Milliarden Dollar. Die Vertex-Anteilsscheine zeigten sich vorbörslich kaum verändert.

Die Titel von Fiserv verteuerten sich vorbörslich um 5,0 Prozent. Am Vorabend waren Berichte bekannt geworden, wonach das Zahlungstechnologie-Unternehmen den Verkauf seines Star-Netzwerks - einer wichtigen Infrastruktur für die Abwicklung von Debitkartentransaktionen - an ein Konsortium der größten US-Banken prüft. Zuerst hatte das "Wall Street Journal" darüber berichtet./edh/jha/