Aktien New York Ausblick: Dow im Plus erwartet - Kursgewinne im Bankensektor

NEW YORK (dpa-AFX) - Befeuert von erwarteten Kursgewinnen im US-Finanzsektor nach starken Geschäftszahlen dürfte der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Freitag weiter zulegen. Der Broker IG taxierte den Dow am Freitag rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 34 057 Punkte. Damit zeichnet sich eine Wochenbilanz von plus 1,7 Prozent ab. Der technologielastige NASDAQ 100 wird am Freitag unterdessen mit 13 042 Punkten 0,5 Prozent im Minus erwartet. Konjunkturdaten aus den USA enttäuschten. So gingen die Einzelhandelsumsätze überraschend deutlich zurück.

Geschäftsberichte aus der Finanzbranche sind im vorbörslichen Handel unterssen gut angekommen: Nach den mit einiger Spannung erwarteten Quartalszahlen der drei Großbanken JPMorgan (JPMorgan ChaseCo), Citigroup und Wells Fargo (Wells FargoCo) gewannen die Aktien bis zu knapp 6 Prozent. JPMorgan schraubte das Gewinnziel für das laufende Jahr nach oben, Wells Fargo musste im ersten Quartal weniger abschreiben als befürchtet und die Citigroup schnitt im Handel mit festverzinsten Wertpapieren deutlich besser ab als am Markt erwartet.

Anleger hatten nach den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor mit Spannung auf die Bekanntgabe der ersten Geschäftsberichte von US-Großbanken gewartet. Die zentrale Frage war, ob und in welchem Ausmaß die jüngsten Schieflagen von US-Regionalbanken wie der Silicon Valley Bank auch in den Bilanzen der großen Investmenthäuser ihre Spuren hinterlassen haben. Hier zeichnet sich nun eine Entspannung ab.

Die Papiere des Vermögensverwalters BlackRock lagen vorbörslich 1,5 Prozent im Plus. Hier übertrafen die Nettozuflüsse von Anlegern die Prognosen deutlich. Aktien des Finanzdienstleisters PNC Financial legten um 0,5 Prozent zu. Das Unternehmen verdiente im ersten Quartal gut acht Prozent mehr als erwartet.

Aktien von Boeing rutschten vorbörslich indes um 6,3 Prozent ab. Der US-Luftfahrtkonzern hat ein neues Problem mit dem früheren Krisenflieger 737 Max. Wegen Fertigungsmängeln und Inspektionen müssen die Auslieferungen gedrosselt werden.

Die Anteile von UnitedHealth notierten nur knapp im Plus. Der im Dow-Index enthaltene Krankenversicherer ist nach dem ersten Quartal für den Jahresgewinn etwas optimistischer geworden./bek/gl/jha/