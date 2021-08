Aktien New York Ausblick: Dow leicht im Minus nach Rekordhoch am Freitag

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) dürfte nach dem Rekord am Freitag erst einmal etwas tiefer in den Handel starten. Eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart am Montag taxierte der Broker IG den US-Leitindex 0,35 Prozent im Minus bei 35 084 Punkten.

Am Freitag hatte noch ein stark ausgefallener Arbeitsmarktbericht den Dow und auch den breiter gefassten S&P 500 auf historische Höchststände gehievt. Die robusten Daten haben derzeit aber auch eine Kehrseite. Denn: "Es zeichnet sich mehr und mehr ab, dass die US-Notenbank im vierten Quartal die geldpolitische Wende einleitet", schrieb die Commerzbank. Sollte die Fed bald tatsächlich einen restriktiveren Kurs einschlagen, könnten Anleihen mit der Aussicht auf steigende Zinsen im Vergleich zu Aktien in einem günstigeren Licht erscheinen.

Im Fokus stehen zu Wochenbeginn unter anderem die an der Technologiebörse Nasdaq gelisteten Aktien von Biontech (BioNTech (ADRs)). Der Erfolg seines Corona-Impfstoffs bescherte dem Mainzer Unternehmen einen riesigen Sprung bei Umsatz und Gewinn. Die Papiere von Biontech gewannen im vorbörslichen US-Handel gut fünf Prozent.

Der Münchner Verkehrstechnikspezialist Schaltbau steht vor der Übernahme durch den US-Finanzinvestor Carlyle (The Carlyle Group LP). Ziel ist eine strategische Partnerschaft zur Unterstützung der Wachstums- und Investitionsstrategie von Schaltbau. Carlyle kündigte ein Angebot von 53,50 Euro je Aktie an, was 32 Prozent über dem Schlusskurs der Schaltbau-Aktie vom Freitag liegt und 44 Prozent über dem Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate.

Carlyle will derzeit ebenfalls den britischen Inhalator-Spezialisten Vectura (Vectura Group) kaufen, der auch von dem Tabakkonzern Philip Morris umworben wird. In dem Übernahmerennen legte nun zuletzt Philip Morris nach und übertrumpfte die jüngste Offerte von Carlyle. Die zuständige britische Regulierungsbehörde entschied nun, dass eine formelle Auktion darüber entscheiden soll, wer den Zuschlag erhält. Das entsprechende Verfahren beginnt an diesem Dienstag./la/jha/