Aktien New York Ausblick: Dow leicht im Plus erwartet - Erholung bei Tech-Werten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften mit Gewinnen in den Handel am Dienstag starten. Dabei deutet sich für die Standardwerte an der Wall Street ein leichtes Plus an, während die am Vortag deutlich abgesackten Technologiewerte merklich zulegen sollten. Positive Vorgaben kommen von den europäischen Börsen und einem nachgebenden US-Dollar.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 0,30 Prozent höher bei 31 898 Punkten. Am Montag hatte der US-Leitindex ein Rekordhoch erklommen und mit einem Plus von rund einem Prozent geschlossen. Dagegen war der technologielastige Nasdaq-100-Index um rund drei Prozent abgesackt.

Die Aktien von Biontech (BioNTech (ADRs)) gewannen im vorbörslichen Handel 3,3 Prozent, jene des Kooperationspartners Pfizer 0,3 Prozent. Der von beiden Pharmaunternehmen gemeinsam entwickelte Covid-19 Impfstoff zeigte eine hohe Fähigkeit, mutierte Virus-Stämme zu neutralisieren, die zuerst in Brasilien, Großbritannien und Südafrika entdeckt wurden.

Die Papiere von Beyond Meat stiegen vorbörslich um 3,2 Prozent. Die Produkte des Herstellers von Fleischersatz sind künftig auch in den Supermärkten des Handelskonzerns Walmart erhältlich.

Die Anteilsscheine von Stitch Fix brachen vorbörslich um mehr als 22 Prozent ein, nachdem der Online-Modehändler seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert hatte.

Die Papiere von GameStop knüpften an ihre Vortagesrally an und stiegen vorbörslich um weitere 12 Prozent. Am Vortag waren die zuletzt von Spekulanten getriebenen Aktien des kriselnden Videospielhändlers um mehr als 41 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang Februar nach oben geschnellt./edh/jha/