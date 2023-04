Aktien New York Ausblick: Dow nach US-Inflationsdaten im Plus erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften nach der Bekanntgabe der jüngsten US-Inflationszahlen am Mittwoch mit festerer Tendenz eröffnen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,5 Prozent höher bei 33 860 Punkten. Der technologielastige NASDAQ 100 wird 0,9 Prozent im Plus erwartet. Im späten Handel wird das mit Spannung erwartete Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung veröffentlicht, das neue Aufschlüsse über die weitere US- Geldpolitik geben könnte.

Die hohe Inflation in den USA schwächte sich im März stärker als erwartet ab. Die Verbraucherpreise kletterten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,0 Prozent. Das ist der niedrigste Anstieg seit Mai 2021. Im Februar hatte die Rate noch bei 6,0 Prozent gelegen.

Helaba-Experte Ulrich Wortberg sprach in einer ersten Reaktion von einer erwarteten Entwicklung, monierte aber die Kernteuerung als weiterhin unangenehm hoch. "Dies dürfte den Währungshütern Kopfschmerzen bereiten, denn sie erfordert womöglich einen weiteren Zinsschritt. Demgegenüber wäre vor dem Hintergrund der Bankenkrise und der vorübergehenden Turbulenzen an den Finanzmärkten eher Zurückhaltung zu empfehlen. Mit einem Anstieg der Zinserwartungen ist allerdings nicht zu rechnen", erwartet Wortberg.

Aus Unternehmenssicht stehen zwei Übernahmen im Anlegerfokus: So hat der Finanzinvestor Brookfield Infrastructure Partners eine Vereinbarung zum Kauf des Container-Unternehmens Triton International für 4,7 Milliarden Dollar getroffen. Das Kaufgebot belaufe sich auf 85 Dollar je Triton-Aktie, ein Aufschlag von 35 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag, teilten beide Unternehmen mit. Einschließlich der Schulden von Triton hat das Geschäft einen Wert von 13,3 Milliarden Dollar. Die Triton-Aktien schnellten vorbörslich um 30,8 Prozent auf 82,42 Dollar hoch, die Brookfield-Papiere legten um 1,7 Prozent zu.

Der Mischkonzern Emerson Electric will das Hightech-Unternehmen National Instruments (NI) übernehmen. Die NI-Aktien gewannen vorbörslich 9,4 Prozent auf 57,50 Dollar. Die Emerson-Titel fielen um 1,8 Prozent.

Die Ergebnisse der US-Fluggesellschaft American Airlines sind im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Aktie rutschte vorbörslich um mehr als ein Prozent ab.

Die Anteilsscheine von Cirrus Logic sackten vorbörslich um 16 Prozent ab. Zuvor hatte der Haitong-Tech-Analyst Jeff Pu berichtet, dass Apple sein nächstes iPhone-Modell - entgegen bisherigen Spekulationen - nun doch nicht mit sogenannten Solid-State-Lautstärketasten (nicht-physischen Tasten) ausstatten wird. Laut Pu braucht Apple mehr Zeit, um die haptischen Motoren zu entwickeln, die für diese neuen Tasten erforderlich sind. Cirrus Logic ist Produzent dieser Tasten./edh/jha/