DAX22.826 +1,2%Est505.601 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +3,7%Nas21.184 +1,9%Bitcoin58.391 +0,3%Euro1,1524 +0,5%Öl118,2 +3,3%Gold4.604 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street höher -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO nach Drohnen-Debatte -- Eli Lilly, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstung, Öl-Aktien, Microsoft, Amazon im Fokus
Top News
Kurzzeitige Verluste überwunden: DAX setzt sich immer weiter von 22.000-Punkte-Marke ab Kurzzeitige Verluste überwunden: DAX setzt sich immer weiter von 22.000-Punkte-Marke ab
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor 3 Jahren verdient Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor 3 Jahren verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York Ausblick: Dow probiert Erholung - 45.000 Punkte im Fokus

31.03.26 14:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.194,2 PKT 399,6 PKT 1,92%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow dürfte am Dienstag einen neuen Erholungsversuch oberhalb der wichtigen Marke von 45.000 Punkten unternehmen. Am Vortag war ein solcher Versuch gescheitert. Von den Gewinnen war am Ende kaum etwas übrig geblieben. Der Broker IG berechnete den Dow rund eine Stunde vor der Startglocke gut ein Prozent höher bei 45.700 Zählern. Der Nasdaq 100 wird ebenfalls gut ein Prozent fester erwartet.

Die Optimisten am Markt klammern sich weiter an die Hoffnung, dass der Krieg im Nahen Osten bald enden könnte. Laut dem "Wall Street Journal" soll sich US-Präsident Donald Trump gegenüber seinen Beratern bereit erklärt haben, den Krieg im Iran zu beenden. Dies solle geschehen, selbst wenn die strategisch wichtige Straße von Hormus weiterhin weitgehend gesperrt bleibe.

Der Angriff der Vereinigten Staaten und Israels auf den Iran ist bei Investoren nicht gut angekommen: Für den Leitindex Dow zeichnet sich im März ein Verlust von fast sieben Prozent ab. Es wäre der schwächste Monat seit September 2022, als die US-Notenbank Fed die Zinsen kräftig erhöhte, um die Inflation zu bremsen.

Wichtig ist für den Dow nun die runde Marke von 45.000 Zählern. Sie hielt zuletzt im Abwärtssog als Unterstützung. Analysten messen ihr auch deshalb große Bedeutung bei, weil der Dow Ende 2024 auf diesem Niveau Rekorde aufgestellt hatte.

Mit Blick auf Einzelwerte rückt die Pharma- und Biotech-Branche ins Rampenlicht. So schossen Aktien von Apellis Pharma vorbörslich um fast 140 Prozent auf knapp 41 US-Dollar nach oben. Der Krebs- und Neurologiespezialist Biogen will Apellis für 41 Dollar je Aktie übernehmen.

Papiere von Centessa Pharma schnellten vorbörslich um fast die Hälfte nach oben auf knapp 41 Dollar. Der Branchenriese Eli Lilly übernimmt den Spezialisten für Hämatologie und Immunologie für 38 Dollar in bar je Aktie plus eine Prämie von bis zu 9 Dollar je Aktie für den Fall, dass die Wirkstoffe von Centessa erfolgreich sind./bek/jha/

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

16:00Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen
16:00Here’s what’s worth streaming in April 2026 on Netflix, Hulu, HBO Max and more
15:36Apple turns 50. Here’s how it can shake its midlife crisis.
15:30Nvidia invests about $100m in Israel AI co Decart
15:28US-Marktupdate: Constellation Energy, FactSet und McCormick im Fokus
15:28US-Marktupdate: Constellation Energy, FactSet und McCormick im Fokus
15:28US-Marktupdate: Constellation Energy, FactSet und McCormick im Fokus
15:28US-Marktupdate: Constellation Energy, FactSet und McCormick im Fokus
mehr