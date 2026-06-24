Aktien New York Ausblick: Dow stabil erwartet - Halbleiterwerte unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften nach den Vortagesgewinnen mit nachgebender Tendenz in den Handel am Freitag starten. Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Zweifel der Anleger, ob die Konsumenten die anstehenden Preisanhebungsrunden bei den Technologiekonzernen noch in der Masse mittragen werden.

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Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den NASDAQ 100 1,21 Prozent tiefer bei 29.081 Punkten. Damit deutet sich für den technologielastigen Index ein Wochenverlust von mehr als 4 Prozent an. Den zuletzt robusten Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG 0,03 Prozent im Minus bei 51.981 Punkten. Für den Leitindex der 30 Standardwerte bahnt sich ein Wochengewinn von rund 0,8 Prozent an.

Halbleiteraktien gaben im vorbörslichen Handel auf breiter Front nach, da die Anleger angesichts angekündigter Preiserhöhungen bei Apple-Produkten (Apple) und jenen anderer Elektronikunternehmen zunehmend die Nachhaltigkeit der Chip-Nachfrage anzweifeln. Eine mögliche Verzögerung des Börsengangs des KI-Highflyers und ChatGPT-Erfinders OpenAI, über die die "New York Times" berichtete, dämpfe zudem die Risikobereitschaft, hieß es.

Die Bedenken angesichts hoher Bewertungen rund um Künstliche Intelligenz seien zurück, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Hinzu komme die Sorge vor einer Knappheit von Speicherchips. "Die Stimmung ist gerade dabei, sich zu drehen. Anlegerinnen und Anleger werden generell vorsichtiger. Die Risikoaversion nimmt zu."

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So fielen die Papiere von Micron (Micron Technology) vorbörslich um 5,7 Prozent, nachdem sie am Donnerstag um mehr als 16 Prozent auf ein Rekordhoch geklettert waren. Für die Anteilsscheine der KI-Chipwerte AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) und Marvell Technology ging es am Freitag vorbörslich um 3,8 beziehungsweise 4,7 Prozent nach unten.

Die Aktien von ON Semiconductor sackten vorbörslich um 12,6 Prozent ab, nachdem der Chiphersteller die Übernahme von Synaptics im Rahmen eines reinen Aktientauschs avisiert hatte. Analysten befürchten, dass die Übernahme eines Unternehmens, das im Bereich Smart Devices tätig ist, das Kerngeschäft mit Halbleitern für KI-Rechenzentren beeinträchtigen könnte. Die Anteilsscheine von Synaptics legten vorbörslich um 5,7 Prozent zu.

Für die Papiere von Rocket Lab (Rocket Lab USA A) ging es vorbörslich um 1,2 Prozent nach oben. Das Raumfahrtunternehmen hatte bekanntgegeben, dass die US-Weltraumbehörde NASA den Anbieter von Trägerraketen ausgewählt hat, ab Anfang 2027 drei Starts für die beiden Missionen PolSIR und TSIS-2 durchzuführen./edh/stk