Aktien New York Ausblick: Dow vor US-Zinsentscheid kaum bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ist an den US-Börsen erst einmal Abwarten angesagt. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Mittwoch 0,1 Prozent höher auf 41.630 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 wird 0,2 Prozent höher erwartet.

Die Fed wird voraussichtlich ihre Zinswende einläuten. Die Spannung ist groß. Schließlich ist noch unklar, wie stark die Notenbank die Leitzinsen senken wird.

Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg erwartet eine Mehrheit der befragten Volkswirte eine Verringerung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte auf 5,0 bis 5,25 Prozent. Allerdings gibt es auch eine Reihe von Ökonomen, die einen größeren Zinsschritt um 0,50 Punkte für wahrscheinlich hält.

Die jüngsten Konjunkturdaten scheinen nicht schwach genug zu sein, um die Fed zu einer aggressiven Zinssenkung zu veranlassen, hieß es von der Großbank UBS. Alles in allem habe die mit Spannung erwartete Zinsentscheidung weitreichende Auswirkungen über die US-Wirtschaft und die Märkte hinaus.

Unter den Einzelwerten ragten im vorbörslichen US-Handel die Aktien von Intuitive Machines (Intuitive Machines A) mit einem Plus von 53 Prozent heraus. Das Raumfahrtunternehmen erhielt einen Großauftrag von der US-Weltraumagentur Nasa. Dabei geht es um Kommunikations- und Navigationsdienste für Missionen in der nahen Weltraumregion.

Für die Papiere von US Steel (United States Steel) ging es nach einer Kreise-Meldung vorbörslich um fast vier Prozent nach oben. Das CFIUS, ein Sicherheitsgremium der US-Regierung, habe dem Wettbewerber Nippon Steel (Nippon SteelSumitomo Metal) die Erlaubnis erteilt, seine Pläne zum Kauf von US Steel erneut einzureichen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen. Damit dürfte eine Entscheidung über die politisch umstrittene Übernahme nach den US-Wahlen im November fallen./la/jha/