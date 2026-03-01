DAX23.301 -1,2%Est505.633 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9900 +3,7%Nas22.157 -1,0%Bitcoin58.937 +2,9%Euro1,1590 +0,5%Öl102,2 +9,5%Gold5.104 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX schwach - 23.000 Punkte aber zurückerobert -- US-Börsen mit Verlusten erwartet -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York Ausblick: Energiepreise drücken Dow weiter nach unten

09.03.26 14:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
46.887,6 PKT -613,9 PKT -1,29%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.664,7 PKT -75,3 PKT -1,12%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der eskalierende Krieg im Nahen Osten und erneut stark steigende Öl- und Gaspreise dürften den US-Börsen zum Wochenauftakt Verluste einbrocken. Damit setzt sich die jüngste Talfahrt am Montag fort. Der Leitindex Dow Jones Industrial könnte ein Tief seit Ende November ausloten. Rund eine Stunde vor der Startglocke wurde der Dow vom Broker IG gut ein Prozent schwächer indiziert bei knapp 47.000 Zählern.

Wer­bung

Der Preis für ein Fass der marktführenden US-Rohölsorte WTI schnellte zeitweise um gut 30 Prozent nach oben auf knapp 120 US-Dollar. Zuletzt betrug der Anstieg noch 13 Prozent. "Die sich verschlechternde geopolitische Lage hat historische Ölpreisbewegungen zur Folge", schrieb Stratege Henry Allen von der Deutschen Bank. Risikobehaftete Anlagen erlebten in der Folge einen Ausverkauf.

Der NASDAQ 100 wurde vor Handelsbeginn ein Prozent niedriger berechnet bei 24.400 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex hatte sich zuletzt besser gehalten als der Dow Jones Industrial.

Im vorbörslichen Handel schossen die Aktien von Hims & Hers Health (HimsHers Health) um über 40 Prozent nach oben. Der Telemedizinanbieter hat sich in einem Streit mit Novo Nordisk um den Vertrieb umsatzstarker Medikamente des dänischen Pharmakonzerns mit diesem geeinigt.

Wer­bung

Aktien von Live Nation Entertainment verteuerten sich um 5,3 Prozent. Der Event-Veranstalter hat sich in einem Kartellstreit mit dem US-Justizministerium geeinigt. Einem Bericht zufolge soll das Unternehmen zur Beilegung des Streits 200 Millionen US-Dollar Schadenersatz zahlen.

Aktien von Vertiv gewannen 3,1 Prozent. Der Ausrüster von Datenzentren steigt in den S&P 500 Aktienindex auf. Auch die Papiere des Laserspezialisten Lumentum und des Satellitenanbieters Echostar (EchoStar A) rücken in den S&P 500 auf. Lumentum stiegen daraufhin um 2,7 Prozent und Echostar um 2 Prozent./bek/nas

Mehr zum Thema Dow Jones 30 Industrial

14:39US-Marktupdate: Boeing gesucht
14:25Aktien New York Ausblick: Energiepreise drücken Dow weiter nach unten
14:23Nvidia and ABB launch partnership for AI-enabled autonomous robots
14:00Microsoft adds Anthropic AI models to its Copilot workplace tools
14:00Microsoft says ungoverned AI agents could become corporate 'double agents.' Its fix costs $99 a month.
13:07Nvidia Sold All of Its Applied Digital Stock. Should You Follow Suit?
13:03iPad 12: Wo Apples neues Einsteiger-iPad bleibt
12:36Apple Could Have Purchased Any of 488 S&P 500 Companies -- Instead, It's Made an Aggressive $841 Billion Investment
mehr