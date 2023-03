Aktien New York Ausblick: Etwas Erholung vom Rückschlag nach Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen dürfte es nach dem gestrigen Kursrückschlag am Donnerstag wieder etwas bergauf gehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 32 119 Punkte. Zur Wochenmitte hatte der Leitindex nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed sowie Aussagen von Finanzministerin Janet Yellen , dass eine "pauschale" Einlagensicherung zur Stabilisierung des US-Bankensystems kein Thema sei, letztlich über anderthalb Prozent eingebüßt. Nur geringfügig weniger hatte der technologielastige NASDAQ 100 verloren, den IG zuletzt sogar 1,1 Prozent im Plus auf 12 699 Zähler taxierte.

Für die am Mittwoch wieder abverkauften Aktien der Regionalbanken zeichnet sich eine klare Erholung ab, womit die Achterbahnfahrt der vergangenen Tage wohl weitergeht. First Republic Bank, PacWest Bancorp und Western Alliance Bancorp (Western Alliance Bancorporation) standen vorbörslich bis zu mehr als 7 im Plus.

Gute Geschäftszahlen bescherten dem Bauunternehmen KB Home ein vorbörsliches Kursplus von 4,6 Prozent, während ein angehobener Umsatzausblick die Aktien des Lebensmittelherstellers General Mills um 1,7 Prozent steigen ließ. Beim Beratungsunternehmen Accenture überwog die angekündigte Streichung von rund 19 000 Stellen die Senkung der Jahresziele, wie der Kursgewinn von rund 3 Prozent zeigte.

Dagegen droht den Anteilsscheinen der Kryptowährungsbörse Coinbase, die sich zuletzt etwas berappelt hatten, ein knapp 17-prozentiger Kursrutsch. In einem schon länger schwelenden Streit droht ihr nach eigener Aussage die US-Börsenaufsicht SEC wegen einiger Produkte mit einer Klage./gl/mis