Aktien New York Ausblick: Fed-Aussagen dürften Abwärtssog verschärfen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften vor dem Wochenende weiter unter erheblichem Druck bleiben. Die Anleger hegen zunehmend Zweifel, ob die US-Notenbank Fed die Zinsen im laufenden Jahr noch ein weiteres Mal senken wird. Der Broker IG berechnete den Dow Jones Industrial am Freitag rund eine Stunde vor Handelsstart 0,6 Prozent tiefer bei 47.155 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 Index (NASDAQ 100) wurde sogar 1,4 Prozent im Minus bei 24.650 Zählern indiziert.

Damit droht dem Nasdaq 100 die zweite Korrekturwoche in Folge. Nach heftigen Kursverlusten von mehr als zwei Prozent am Vortag steuert er auf ein Wochenminus von mehr als anderthalb Prozent zu. Der Dow dürfte sich derweil weiter von seinem am Mittwoch erreichten Rekordhoch entfernen, gleichwohl auf Wochensicht aber noch ein moderates Plus einfahren.

"Die Euphorie über das Ende des Shutdowns in den USA ist vollständig verflogen, jetzt schwinden auch noch die Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Nach einigen zurückhaltenden Äußerungen von Fed-Mitgliedern sei die vom Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine dritte Zinssenkung in diesem Jahr unter 50 Prozent gefallen. Dabei galten weiter sinkende Zinsen vor wenigen Wochen noch als ausgemachte Sache, betonte Molnar.

Besonders zinssensible Technologiewerte dürften vor diesem Hintergrund wenig gefragt bleiben. Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater beobachtete eine Rotation vom Tech-Sektor in defensive Sektoren. Aus Sicht der Experten von Index Radar wabere zudem erneut die Mahnung eines möglichen "KI-Platzen" durch die Märkte - also die Sorge, dass der Hype rund um Künstliche Intelligenz letztlich größer sein könnte, als die daraus resultierenden Umsätze. Investoren würden deshalb derzeit Aktien mit Bewertungsfantasie meiden. Außerdem warten sie auf Konjunkturdaten, die nach dem Ende des Shutdowns wieder veröffentlicht werden können.

Unter den Tech-Aktien stachen Applied Materials mit vorbörslichen Kursverlusten von 7,3 Prozent besonders ins Auge. Der Zulieferer für die Chipbranche musste schwächere Verkäufe im abgelaufenen Quartal hinnehmen und stellte einen weiteren Rückgang im laufenden Quartal in Aussicht. Eine Erholung der Nachfrage sieht Applied Materials erst in der zweiten Hälfte kommenden Jahres.

Für die Aktien von Warner Bros. Discovery (Warner Bros Discovery) ging es vor Börsenstart dagegen um 2,2 Prozent aufwärts. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider berichtete, bereiten Paramount (Paramount Global), Comcast und Netflix Angebote für den Medienkonzern vor. Zuletzt wurde am Markt bereits über eine Übernahme von Warner Bros. Discovery spekuliert./niw/jha/