Aktien New York Ausblick: Fester erwartet - Leichter Optimismus in Ukraine-Krieg

NEW YORK (dpa-AFX) - Vorsichtiger Optimismus hinsichtlich einer möglichen Entspannung im Krieg zwischen Russland und der Ukraine dürften den US-Aktienmärkten am Dienstag einen Schub nach oben geben. Etwa eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 1,1 Prozent höher bei 35 250 Punkten. Den technologiewertelastigen NASDAQ 100 signalisierte IG rund 2,7 Prozent im Plus.

Positive Signale kommen aus der Türkei, wo sich die Ukraine und Russland ein Stück weit annäherten. "Zwar gibt es Berichten zufolge noch viele Lücken in den Forderungen beider Seiten, doch scheint es in einigen wichtigen Fragen Kompromisse gegeben zu haben, darunter die früheren Ambitionen der Ukraine auf eine Nato-Mitgliedschaft", erklärte Marktexperte Craig Erlam vom Broker Oanda. Zudem will Russland nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums seine "militärischen Aktivitäten" in der Ukraine bei Kiew und Tschernihiw deutlich reduzieren.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Nielsen im Anlegerfokus stehen. Der Marktforscher wechselt in die Hände von Finanzinvestoren. Ein Konsortium, an dem auch der Hedgefonds Elliott beteiligt ist, will das Unternehmen für rund 16 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden übernehmen. Nielsen habe dabei eine endgültige Vereinbarung über einen Kaufpreis von 28 Dollar je Aktie in bar unterzeichnet. Die Nielsen-Anteilsscheine schossen vorbörslich um gut ein Fünftel auf 27,05 Dollar hoch.

Die Aktien von Tesla dürften ihre Erholungsrally fortsetzen. Sie stiegen vorbörslich um 1,3 Prozent.

Der US-Krankenversicherer UnitedHealth will sein Servicegeschäft mit einer milliardenschweren Übernahme ausbauen. Die Service-Tochter Optum will die auf häusliche Pflege spezialisierte LHC Group kaufen, wie beide Unternehmen am Dienstag in Eden Prairie (Minnesota) und Lafayette (Louisiana) mitteilten. Beide Unternehmen hätten sich auf einen Kaufpreis von 170 US-Dollar je LHC-Aktie geeinigt. Das entspricht einem Gesamtpreis von knapp 5,4 Milliarden Dollar. Die Aktien von Unitedhealth gewannen vorbörslich 0,4 Prozent./edh/mis