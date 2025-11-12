>>>
Aktien New York Ausblick: Freundlich erwartet - Dow kratzt an Rekordhoch

12.11.25 14:50 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der uneinheitlichen Tendenz vom Vortag dürften die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte - angetrieben von einer Erholung im Technologiesektor - mit moderaten Gewinnen starten.

Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher bei 48.025 Punkten. Damit nähert sich der US-Leitindex seinem Rekordhoch von Ende Oktober bei 48.040 Punkten. Der technologielastige NASDAQ 100, der am Dienstag ein klares Minus verbuchte, wird am Mittwoch 0,6 Prozent im Plus bei 25.685 Zählern erwartet.

Weiter im Fokus steht das absehbare Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), das zuletzt bereits eine Markterholung ausgelöst hatte. Am Mittwochabend berät das US-Repräsentantenhaus über einen Übergangshaushalt. Wenn diese Kammer des US-Parlaments zustimmt, ist nur noch eine Unterschrift des US-Präsidenten nötig, damit er in Kraft tritt und der länsgste Stillstand in der Geschichte endet.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) (AMD (Advanced Micro Devices) ) im Anlegerfokus stehen. Der Halbleiterhersteller hatte ein beschleunigtes Umsatzwachstum für die nächsten fünf Jahre prognostiziert. Die AMD-Papiere stiegen im vorbörslichen Handel um 6,8 Prozent.

Die Titel von Eli Lilly legten vorbörslich um 0,6 Prozent auf 995 US-Dollar zu und könnten ihren jüngsten Rekordkurs fortsetzen. Die Experten der Citigroup erhöhten ihr Kursziel von 1.250 auf 1.500 Dollar und bestätigten ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Sie sehen für die Abnehmpille Orforglipron des Pharmakonzerns ein weitaus größeres Umsatzpotenzial als der Markt.

Die Anteilsscheine von Bill Holdings (BILL) schnellten vorbörslich um 13 Prozent nach oben. Kreisen zufolge prüft der Anbieter von cloudbasierter Software für Finanztransaktionen kleiner Unternehmen verschiedene strategische Optionen, darunter einen möglichen Verkauf./edh/jha/