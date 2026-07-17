Aktien New York Ausblick: Freundlicher Beginn - Techsektor stabilisiert
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NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Freitag zeichnet sich für die US-Börsen am Montag ein freundlicher Auftakt ab. Den NASDAQ 100, der vor dem Wochenende wegen KI-Sorgen noch deutlich verloren hatte, taxierte der Broker IG knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,8 Prozent höher auf 28.823 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial wird von IG 0,2 Prozent fester erwartet bei 52.271 Zählern.
Im Iran-Krieg haben die USA die neunte Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik bombardiert. Teheran meldete Explosionen in mehreren Landesteilen und reagierte wieder mit Vergeltungsangriffen auf Bahrain und Kuwait. Inmitten der Attacken gibt es erstmals seit Tagen aber auch wieder Zeichen für eine mögliche diplomatische Annäherung.
Aktien aus der Gruppe der Magnificent 7 stabilisierten sich im vorbörslichen Handel, nachdem sie vor dem Wochenende bis auf Apple deutliche Einbußen verzeichnet hatten. Die Anteile des KI-Chipherstellers NVIDIA notierten 1,4 Prozent höher. Außerhalb der Magnificent 7 werden im Techsektor die Titel von Micron (Micron Technology) und Western Digital deutlich höher erwartet. Western Digital hatten am Freitag bereits der Nasdaq-Schwäche getrotzt.
Auch die Papiere des Raketen- und KI-Konzerns SpaceX dürften ihre Talfahrt vom Freitag nicht weiter forsetzen, das vorbörsliche Plus belief sich auf 0,9 Prozent.
Boeing (Boeing) zogen vorbörslich um 1,3 Prozent an, womit die Anteile des Flugzeugherstellers von Großaufträgen von Airlines und eines Flugzeugfinanzierers profitierten.
Urban Outfitters (Urban Outfitters) kletterten um 3,5 Prozent hoch, nachdem Goldman Sachs die Einstufung für die Modekette von "Neutral" auf "Kaufen" angehoben hatte./ajx/mis
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|11.05.21
|Dow Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.20
|Dow Sector Perform
|RBC Capital Markets