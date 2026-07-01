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Aktien New York Ausblick: Gewinne - Arbeitsmarktbericht dämpft Zinssorgen

02.07.26 15:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dow Inc
23,80 EUR -0,30 EUR -1,24%
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NEW YORK (dpa-AFX) - In New York zeichnet sich am letzten Handelstag der feiertagsbedingt verkürzten Woche eine freundliche Börsentendenz ab. Der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht hatte am Donnerstag einen klar positiven Einfluss auf die vorbörslichen Kurse, vor allem an der Technologiebörse Nasdaq.

Über eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,6 Prozent höher auf 52.597 Punkte. Damit steuert der US-Leitindex, der am Mittwoch nach einem Rekordhoch kaum verändert geschlossen hatte, auf ein Wochenplus von 1,4 Prozent zu. Den technologielastigen NASDAQ 100 sieht IG nach dem gestrigen Rücksetzer 0,7 Prozent fester bei 30.005 Punkten, womit er seinen Wochengewinn auf 3 Prozent ausbauen würde.

Dass die US-Wirtschaft im Juni nur halb so viele neue Stellen geschaffen hat wie erwartet, dürfte nach Einschätzung der Landesbank Helaba die jüngst tendenziell gestiegenen Ängste vor einer Leitzinsanhebung dämpfen. Das sollte den Börsen helfen, da höhere Zinsen die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen schmälern.

Üblicherweise steht der monatliche Arbeitsmarktbericht am ersten Freitag des Folgemonats auf der Agenda. Doch da der Nationalfeiertag am 4. Juli diesmal auf einen Samstag fällt, wird er bereits Freitag zuvor begangen, weshalb die US-Börsen dann geschlossen bleiben.

Halbleitertitel drehten vorbörslich ins Plus, nachdem ihnen zunächst weitere Gewinnmitnahmen gedroht hatten. Sie waren am Mittwoch heftig von Meldungen belastet worden, wonach der Social-Media-Riesen Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) ein Cloud-Infrastrukturgeschäft aufbauen will. Demnach könnte der Zugang zu überschüssiger KI-Rechenleistung und zu KI-Modellen an externe Kunden verkauft werden. Die seit Jahresbeginn gut gelaufenen Aktien von Micron (Micron Technology) und Marvell stiegen zuletzt um 2,7 beziehungsweise 1,6 Prozent.

Von der anhaltenden Stabilisierung des Bitcoin-Kurses nach einem 21-Monats-Tief profitierten Unternehmen, deren Aktienkurse maßgeblich an die Wertentwicklung der Digitalwährung gekoppelt sind. So berappelten sich etwa die Anteile von Strategy Inc (Strategy (ex MicroStrategy)) und Coinbase um weitere 6 beziehungsweise 3,6 Prozent. Strategy ist ursprünglich ein Softwareentwickler, investiert aber schon seit Jahren massiv in den Bitcoin, und Coinbase eine wichtige Handelsplattform für Kryptowährungen.

Die zuletzt erholten Aktien von Alphabet (Alphabet A (ex Google)) sanken hingegen um 0,7 Prozent, nachdem der Europäische Gerichtshof eine Rekord-Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission von 4,1 Milliarden Euro für die Tochter Google bestätigt hatte. Er wies damit einen Einspruch des US-Technologiekonzerns gegen ein erstinstanzliches EU-Urteil zurück und beendete so einen langjährigen Rechtsstreit./gl/he

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