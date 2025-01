Aktien New York Ausblick: Gewinne - Bilanzen und Konjunkturdaten im Blick

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Donnerstag an ihren starken Vortageslauf anknüpfen. Auftrieb für die technologielastige Nasdaq kommt vor allem durch einen Umsatz- und Gewinnsprung des taiwanesischen Chipherstellers TSMC. Zudem stützten die starken Quartalszahlen der Bank of America (BofA) sowie von Morgan Stanley die Stimmung. Die Konjunkturdaten blieben überwiegend hinter den Erwartungen zurück, was allerdings die Zinssenkungserwartungen stützen dürfte.

Wer­bung Wer­bung

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt 0,2 Prozent höher auf 43.306 Punkte. Damit würde der bekannteste Wall-Street-Index seine am Montag gestartete Erholung fortsetzen. Der technologielastige NASDAQ 100 dürfte 0,3 Prozent höher starten auf 21.300 Punkte. Tags zuvor noch hatte er seinen besten Tag seit der ersten Dezember-Woche gehabt.

Mit Blick auf die Konjunkturdaten stiegen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet. Der Anstieg der viel beachteten Einzelhandelsumsätze im Dezember blieb unterdessen hinter den Prognosen zurück. Damit haben laut der Helaba die Zinssenkungserwartungen wohl Bestand und könnten im ersten Halbjahr sogar wieder leicht zulegen.

Wer­bung Wer­bung

Am Vortag hatten die US-Verbraucherpreise die Marktstimmung schon deutlich aufgehellt. Insbesondere der Rückgang der Kerninflation, die Energie und Nahrungsmittel ausklammert, und von der Notenbank Fed besonders beachtet wird, hatte für Erleichterung gesorgt.

Unter den Einzelwerten legten Tech-Aktien vorbörslich zu und profitierten vom Bericht des Chipkonzerns TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing). Dieser hatte 2024 von einer ungebrochen starken Nachfrage nach Computer-Hardware zum Ausbau der KI-Fähigkeiten von Techkonzernen profitiert und erwartet auch 2025 ein starkes Wachstum. Die Aktien des Großkunden Apple gewannen 0,3 Prozent und die des KI-Champions NVIDIA stiegen um 1,2 Prozent. Auch Broadcom oder Arm legten um etwas mehr als ein Prozent zu. TSMC stiegen zugleich in den USA um 4,1 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

H.B. Fuller büßten dagegen vor dem Handelsstart 1,0 Prozent ein. Der Klebstoffhersteller ist laut der UBS mit seinem Umsatz hinter der Konsensschätzung und dem konzerneigenen Wachstum im vorangegangenen Quartal zurückgeblieben. Der Rückgang im Quartalsvergleich sei ausschließlich volumenbedingt gewesen und auch für 2025 sei ein "herausforderndes Umfeld für das Mengenwachstum" vom Management hervorgehoben worden, hieß es.

UnitedHealth (UnitedHealth) zeigten sich vorbörslich 3,3 Prozent schwächer. Der Versicherer meldete höhere Kosten für das abgelaufene Jahr als am Markt erwartet. Zudem lag der Umsatz im vierten Quartal unter den Schätzungen.

Nach starken Quartalszahlen von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo), Goldman Sachs und der Citigroup am Vortag überzeugten nun BofA (Bank of America) und Morgan Stanley. Beide meldeten höhere Gewinne als erwartet. Das bescherte den BofA-Papieren vor dem Börsenauftakt ein Plus von 0,5 Prozent, während Morgan Stanley um 1,0 Prozent stiegen. Beide hatten allerdings bereits am Vortag kräftig von den Berichten der Wettbewerber profitiert.

Einen Blick wert ist auch die Aktie von Symbotic (Symbotic A), die vorbörslich um 22 Prozent nach oben sprang. Das Unternehmen für robotergestützte Lagerautomatisierung will den Geschäftsbereich Advanced Systems and Robotics des Einzelhändlers Walmart übernehmen. Walmart legten um 0,4 Prozent zu./ck/jha/