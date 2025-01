Aktien New York Ausblick: Gewinne erwartet - Dow winkt Rekord, Apple gefragt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am Freitag an ihre Vortagesgewinne anknüpfen. Konjunkturdaten zeigten nur wenig Einfluss auf die vorbörslichen Kurse. So stiegen die Konsumausgaben im Dezember stärker als erwartet. Die privaten Einkommen wuchsen wie prognostiziert.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Index eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart mit plus 0,2 Prozent auf 44.987 Punkte. Zum knapp zwei Monate alten Rekordhoch fehlen noch rund 0,4 Prozent. Für die abgelaufene Woche winkt dem Dow ein Plus von rund 1,3 Prozent. Für den Monat Januar deutet sich ein Kursaufschlag von rund 6 Prozent an. Der technologielastige NASDAQ 100 wird am Freitag mit 21.650 Punkten 0,7 Prozent höher erwartet.

Unter den Einzelwerten stehen die Aktien von Apple, die nach erfreulichen Geschäftszahlen ihre jüngste Erholung fortsetzen dürften. Im vorbörslichen Handel zogen die Papiere des Technologiekonzerns um 4,4 Prozent an. Die neuen Funktionen mit Künstlicher Intelligenz kurbelten die iPhone-Verkäufe im abgelaufenen Quartal an. Das operative Ergebnis habe positiv überrascht und der Ausblick auf das laufende Quartal sei besser als befürchtet ausgefallen, bemerkte Goldman-Sachs-Analyst Michael Ng.

Der kriselnde Halbleiterriese Intel stimmte die Börse auf ein weiterhin schwieriges Geschäft ein. Das Umsatzziel des Konzerns für das laufende Vierteljahr verfehlte die Erwartungen von Analysten. Weil Intel aber im Schlussquartal 2024 besser abschnitt als befürchtet, gewann die im vergangenen Jahr schwach gelaufene Aktie vorbörslich 1,4 Prozent.

Ein hervorragendes Weihnachtsgeschäft bescherte dem weltgrößten Zahlungsdienstleister Visa wachsende Gewinne im ersten Geschäftsquartal. Der Umsatz legte um zehn Prozent zu. Damit übertraf Visa die Erwartungen der Experten. Das Unternehmen rechnet zudem im laufenden Jahr mit einem deutlichen Plus bei Umsatz und Gewinn. Die zuletzt ohnehin stark gestiegene Visa-Aktie verteuerte sich im vorbörslichen Handel um 1,8 Prozent.

Bei den großen US-Ölkonzernen drückten sinkende Ölpreise im vergangenen Jahr auf die Ergebnisse. Sowohl Chevron als auch Exxon Mobil (ExxonMobil) vermeldeten am Freitag einen Gewinnrückgang für das vergangene Jahr. Dabei enttäuschte Chevron die Markterwartungen, Exxon Mobil konnte hingegen positiv überraschen. Die Chevron Aktie fiel vorbörslich um 1,4 Prozent, während die Exxon-Titel um 0,8 Prozent zulegten./edh/mis