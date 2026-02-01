DAX25.137 +0,6%Est506.064 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +0,9%Nas22.624 +0,2%Bitcoin56.737 -0,4%Euro1,1819 -0,3%Öl69,19 +2,7%Gold4.972 +1,9%
DAX fester -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palantir, thyssenkrupp, Meta, NVIDIA, Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Aktien New York Ausblick: Gewinne erwartet - Nvidia führt Tech-Riesen an

18.02.26 14:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.625,6 PKT 47,2 PKT 0,21%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem verhaltenen Auftakt in die verkürzte Börsenwoche dürften die US-Aktienmärkte am Mittwoch einen Erholungsversuch starten. Bevor am Abend das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed in den Fokus rückt, taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 49.675 Punkte. Der NASDAQ 100 wird eine Stunde vor Handelsbeginn mit einem halben Prozent im Plus erwartet.

Wie es heißt, kommen erste Schnäppchenjäger in die Versuchung, das zuletzt ermäßigte Kursniveau für sich zu nutzen. Dies zeigt sich bei den sieben bedeutendsten Technologiewerten der USA, den sogenannten "Magnificent 7", die vorbörslich fast alle im Plus gehandelt werden. Der von der Tech-Branche geprägte Nasdaq 100 hatte am Vortag im frühen Handel den niedrigsten Stand seit November erreicht, während der Dow zuletzt wieder unter die 50.000-Punkte-Marke gesunken ist.

Die größten vorbörslichen Gewinne unter den sieben Tech-Größen verbuchten mit 2,1 Prozent die Aktien des KI-Chipspezialisten NVIDIA. Sie profitierten davon, dass der Social-Media-Riese Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) in den nächsten Jahren eine Millionenzahl von Nvidia-Prozessoren einsetzen möchte. Experten sehen darin einen Schritt, und die bereits enge Beziehung der beiden Unternehmen weiter zu festigen. Meta-Aktien waren unter den "Magnificent 7" eine Ausnahme, sie gaben vorbörslich um 0,4 Prozent nach.

Nvidia hat laut einem Bericht an die Börsenaufsicht SEC außerdem Beteiligungen neu strukturiert. Neben dem Einstieg beim Halbleiter-Designunternehmen Synopsys ging daraus hervor, dass Anteile an den Unternehmen Applied Digital und Recursion Pharmaceuticals (Recursion Pharmaceuticals, A) verkauft wurden, deren Aktien vorbörslich mit acht respektive 13 Prozent unter Druck gerieten.

Die Berichtssaison bot gemischte Nachrichten: Das Cybersicherheits-Unternehmen Palo Alto (Palo Alto Networks) enttäuschte Anleger mit dem Ausblick, wie der vorbörsliche Rückschlag um sieben Prozent zeigt. Besser an kamen die Resultate von Analog Devices und Cadence Design Systems, deren Titel um bis zu sechs Prozent anzogen./tih/jha/

