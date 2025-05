Aktien New York Ausblick: Gewinne - Nvidia-Zahlen und Dämpfer für Trumps Zölle

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein gerichtlicher Dämpfer für die radikale US-Zollpolitik dürfte am US-Aktienmarkt am Donnerstag gut ankommen. Zudem untermauerten Geschäftszahlen des KI-Chipgiganten die Erwartungen der Anleger auf eine Fortsetzung des KI-Booms auch an der Börse. Zumindest etwas Beachtung könnten zudem die eine Stunde vor dem Auftakt erwarteten Details zur Wirtschaftsentwicklung in den USA im ersten Quartal finden. Eine erste Schätzung liegt bereits vor.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eineinhalb Stunden vor dem Handelsstart mit 42.300 Punkten rund ein halbes Prozent über seinem Vortagesschluss. Der technologiewertelastige NASDAQ 100 dürfte eineinhalb Prozent höher mit 21.630 Punkten in den Handel gehen.

Das Bundesgericht für internationalen Handel in New York hatte der Regierung von US-Präsident Donald Trump untersagt, weitreichende Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. Damit erleidet Trumps Konfrontationskurs in der Handelspolitik, der die Finanzmärkte zuletzt immer wieder durcheinander gewirbelt hatte, einen Rückschlag. Der Fall wird aller Voraussicht nach durch die Instanzen gehen. Beobachter schließen nicht aus, dass ein Berufungsgericht die Maßnahmen vorläufig wieder in Kraft setzt. Bis dahin bleibt die handelspolitische Lage angespannt.

Zudem ist es laut Mark Haefele, Chefanlagestratege bei der Vermögensverwaltung der Großbank UBS, unwahrscheinlich, dass US-Zölle auf Waren aus anderen Ländern so einfach komplett verschwinden. Es gebe bestimmte gesetzliche Möglichkeiten, einen Teil der Zollpolitik trotz des Urteils umzusetzen. Daher dürfte das Marktumfeld für Investoren vorerst weiter volatil bleiben.

Der Chipkonzern NVIDIA konnte die zuletzt durchaus nervösen Anleger derweil beruhigen. So hatten sich Sorgen breit gemacht, dass Handelsbarrieren der USA gegenüber China auch die Geschäfte von Nvidia deutlicher belasten könnten. Der Chip-Riese warnte nun zwar, dass US-Exporthürden für KI-Technik die weltweite Führung chinesischer Anbieter in dem Zukunftsmarkt zur Folge haben könnten, die Quartalszahlen und der Geschäftsausblick von Nvidia kamen aber gut an. Für die Aktien ging es vorbörslich um mehr als 6 Prozent nach oben.

Die Anteilsscheine des Software-Unternehmens Salesforce hinkten mit einem vorbörslichen Kursplus von gut 0,1 Prozent dem Gesamtmarkt hinterher. Der SAP-Branchenkollege (SAP SE) blickt zwar überraschend positiv auf das laufende Geschäftsjahr, Analyst Brent Thill vom Investmenthaus Jefferies bemängelte aber, dass die Dynamik im Cloud-Kerngeschäft weiter nachlasse und ein Löwenanteil der höheren Umsatzerwartungen währungsbedingt sei./mis/jha/