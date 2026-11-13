Aktien New York Ausblick: Im Plus - Techs verkraftet Nvidia-Krise weiter gut

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Technologiesektor hat den Rücktritt des KI-Visionärs Jensen Huang beim Chipriesen NVIDIA vorerst gut verkraftet. Am Vortag hatte der NASDAQ 100 seine anfänglichen Verluste fast noch aufgeholt und nun zeichnen sich am Freitag Gewinne ab. Gut eine Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den technologielastigen Leitindex mit 0,7 Prozent im Plus auf 28.477 Punkte. Rückenwind lieferten dabei auch aktuelle Erzeugerpreisdaten.

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Für den Dow Jones Industrial mit seinem stärkeren Fokus auf Standardwerte liegt die Indikation mit 0,6 Prozent im Plus bei 52.630 Punkten. Die beiden New Yorker Kursbarometer steuern damit jeweils auf kräftige Wochengewinne zu: Beim Nasdaq 100 liegt sie um die 5-Prozent-Marke, während sie beim Dow über 2 Prozent betragen.

Noch vor dem US-Börsenauftakt schauten die Anleger auf US-Erzeugerpreise, die im Oktober war deutlich stiegen, aber einen Tick weniger als befürchtet. Diese Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Sie sind daher im Hinblick auf den nächsten Zinsentscheid der Notenbank Fed im Dezember wichtig. Hier hatten zuletzt schon Spekulationen zugenommen, dass der Leitzins nicht nur um 0,25 Prozentpunkte, sondern sogar um 0,5 Prozentpunkte steigen könnte.

Wenige Tage vor dem Börsengang des Plattformbetreibers Anthropic beruhigte sich die Lage an der KI-Front nach dem Führungsbeben bei Nvidia erst einmal etwas. Die Titel des Chipriesen erholten sich vorbörslich um 1,5 Prozent vom Tief seit Juni 2025, auf das sie am Vortag nach dem Huang-Rücktritt zunächst gefallen waren. Nachdem Finanzchefin Colette Kress kommissarisch die Führung übernommen hat, will der Verwaltungsrat nun Kandidaten für eine dauerhafte Nachfolge prüfen.

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Negative Schlagzeilen machte am Freitag Microsoft: Eine stundenlange Großstörung hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Die technische Anfälligkeit ließ die Anleger nicht kalt, denn der Kurs sank vorbörslich um 1,2 Prozent.

Zahlen hatte es am Vorabend nach US-Börsenschluss von zwei Technologie-Unternehmen gegeben. Bei Cisco hielt die erste Freude über eine erhöhte Umsatzprognose nicht lange an, denn der Kurs rutschte vorbörslich mit drei Prozent ins Minus. Im ersten Geschäftsquartal galt die Auftragsentwicklung als Enttäuschung. Es werde außerdem erwartet, dass die Bruttomargen in den kommenden Quartalen unter Druck geraten, hieß es.

Durchwachsen war das Bild auch bei Applied Materials, die zeitweise im Plus liegend zuletzt mit einem halben Prozent ins Minus rutschten. Stacy Rasgon von Bernstein attestierte dem Chipindustrie-Ausrüster eigentlich ein gutes viertes Geschäftsquartal. Das Unternehmen sei im derzeit stürmischen Branchenumfeld ein Ruhepol, sagte der Experte des Analysehauses./tih/mis