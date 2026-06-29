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Aktien New York Ausblick: Indizes behaupten Gewinne - Monatsbilanzen divergieren

30.06.26 14:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dow Inc
24,68 EUR -1,00 EUR -3,89%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen steuern am Dienstag auf eine Behauptung ihrer Vortagsgewinne zu. Anderthalb Stunden vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den zu Wochenbeginn klar erholten NASDAQ 100 0,3 Prozent höher auf 29.860 Punkte. Damit zeichnet sich für den technologielastigen Auswahlindex angesichts wiederholter Kursrückschläge aber immer noch ein Monatsminus von 1,6 Prozent ab.

Den Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG 0,1 Prozent im Plus bei 52.236 Punkten, womit er für den Juni einen Gewinn von 2,4 Prozent verzeichnen würde. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Nasdaq 100 dank des Hypes um Künstliche Intelligenz (KI) aber gut doppelt so stark zugelegt wie der Dow.

Als aktuelle Kursstütze sieht Marija Veitmane, Leiterin der Aktienanalyse bei State Street Global Markets, die wieder erstarkte Nachfrage nach Technologietiteln. "Die Anleger sind erneut zu der Ansicht gelangt, dass der IT-Sektor eine der wenigen Branchen mit starkem und verlässlichem Gewinnwachstum darstellt", betonte die Expertin. "Dadurch erscheinen hier jegliche Schwankungen als Kaufgelegenheit."

Die vorbörsliche Kursentwicklung von Applied Materials untermauert diese Einschätzung: Mit einem weiteren Plus von 2,4 Prozent nach dem Vortagssprung winkt den Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters eine Fortsetzung ihrer Rekordjagd. Die Papiere von Konkurrent Lam Research verteuerten sich um weitere 2,3 Prozent. Vergleichsweise freundlich zeigten sich auch die Anteile der Branchenriesen NVIDIA und QUALCOMM mit Gewinnen von 1 und 0,8 Prozent. Bei anderen, deutlich stärker gelaufenen Halbleiteraktien wie Micron (Micron Technology) und Marvell (Marvell Technology) zeichnet sich derzeit eher wenig Bewegung ab.

Beim Industriegasekonzern Air Products (Air Products and Chemicals) sorgte der Ausstieg aus einem Erneuerbare-Energien-Projekt für ein Plus von 5 Prozent.

Aus den hinteren Börsenreihen fielen Aerovironment und Aevex (AEVEX A) mit vorbörslichen Kursgewinnen von 36 und 12 Prozent auf. Die beiden Rüstungsunternehmen begeisterten die Anleger mit starken Quartalszahlen sowie einem überraschend hohen Umsatzausblick beziehungsweise einem millionenschweren Auftrag der US-Luftwaffe.

Dagegen sorgten ein schwacher Zwischenbericht und ein enttäuschender Gewinnausblick beim Call-Center-Unternehmen Concentrix für einen Kurseinbruch um 23,5 Prozent./gl/jha/

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11.05.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2020Dow Sector PerformRBC Capital Markets
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