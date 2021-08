Aktien New York Ausblick: Indizes behaupten sich auf Rekordniveau

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen denken offenbar auch nach den jüngsten Rekorden noch nicht an Verkäufe: Der Broker IG taxierte den technologielastigen NASDAQ 100 am Dienstag eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,07 Prozent höher bei 15 323 Punkten. Er hatte zu Wochenbeginn ebenso wie der marktbreite S&P 500 eine Bestmarke aufgestellt. Den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) erwartet IG am Dienstag 0,05 Prozent im Plus bei 35 353 Punkten - ihm fehlen damit auch nur knapp 0,8 Prozent zu seinem acht Tage alten Rekordstand von 35 631 Punkten.

Wenige Tage vor dem internationalen Notenbank-Treffen, das wie schon im Vorjahr nur online und nicht in Jackson Hole stattfindet, schwinden die Ängste der Anleger vor einer möglichen baldigen Straffung der US- Geldpolitik . Verantwortlich dafür ist Analysten zufolge die nachlassende weltweite Konjunkturdynamik im Zuge der sich ausbreitenden, besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus.

Zudem hellten erfreuliche Unternehmensnachrichten die Stimmung auf. Die Aktien von Palo Alto Networks sprangen schon vorbörslich um knapp zwölf Prozent hoch, nachdem der Anbieter von Sicherheitssoftware starke Quartalszahlen vorgelegt hatte. Zudem rechnet Palo Alto im laufenden Jahr mit einem Rekordumsatz und übertraf mit seinem angehobenen Ergebnisausblick die Analystenerwartungen. Im Sog dieser Nachrichten ging es für die Anteilsscheine der Konkurrenten Crowdstrike Holdings (CrowdStrike) und Zscaler ebenfalls nach oben. Erstere wurden auch von der laut der Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag anstehenden Aufnahme in den Nasdaq 100 beflügelt.

Bei Best Buy konnten sich die Aktionäre über ein Kursplus von fast viereinhalb Prozent freuen. Der Elektronikhändler übertraf im zweiten Quartal die Konsensschätzungen deutlich und hob das Jahresziel für den vergleichbaren Umsatz sichtbar an.

Auch der Medizintechnikhersteller Medtronic schnitt im abgelaufenen Quartal überraschend gut ab. Die Aktien honorierten das mit vorbörslichen Gewinnen von knapp anderthalb Prozent.

Dagegen traten die gut gelaufenen Blackstone-Titel (Blackstone) mit einem knappen Plus fast auf der Stelle. Insidern zufolge führt die börsennotierte Investmentgesellschaft derzeit Gespräche bezüglich einer möglichen, milliardenschweren Übernahme des in Singapur ansässigen Technologiedienstleisters Interplex Holdings. Diese seien aber noch in einem frühen Stadium. Interplex gehört der asiatischen Beteiligungsgesellschaft Baring Private Equity Asia./gl/jha/