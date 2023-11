Aktien New York Ausblick: Kaum Bewegung nach Erholungsrally - Biontech gefragt

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen dürften die Aktienkurse nach der jüngsten Erholungsrally am Montag erst einmal auf der Stelle treten. Gut eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 0,04 Prozent höher auf 34 076 Punkte und den technologielastigen NASDAQ 100 0,1 Prozent im Plus auf 15 114 Punkte. Vergangene Woche hatten beide Indizes dank positiv aufgenommener Aussagen der US-Notenbank Fed sowie eines schwachen Arbeitsmarktberichts satte Kursaufschläge verbucht.

Weiter im Fokus steht die sich langsam dem Ende zuneigende Quartalsberichtssaison. Die in New York gelisteten Anteilsscheine von Biontech (BioNTech (ADRs)) trotzten mit einem vorbörslichen Kurssprung von 4,4 Prozent der gesenkten Umsatzprognose für Corona-Impfstoffe. Das Mainzer Biotech-Unternehmen kämpft in diesem Bereich zwar ebenso wie die Konkurrenz mit einem Absatzrückgang. Anders als etwa beim US-Partner Pfizer oder dem US-Konkurrenten Moderna stand am Ende des dritten Quartals aber ein Gewinn zu Buche.

Bei Tesla zeichnen sich Kursgewinne von 1,6 Prozent ab. Einem Medienbericht zufolge will der Elektroautobauer ein neues, vergleichsweise preisgünstiges Modell in seinem Werk in Grünheide bei Berlin produzieren.

Die in New York gelisteten Anteilsscheine von Birkenstock notierten derweil mit 41,11 US-Dollar vorbörslich knapp im Minus. Zu Wochenbeginn nahmen etliche Analysten die Beobachtung des Sandalenherstellers auf, der am 11. Oktober den Sprung auf das US-Börsenparkett gewagt hatte. Positive und neutrale Anlageempfehlungen halten sich bislang die Waage, die Kursziele reichen von 37,15 bis 52 Dollar. Nach einem schwachen Börsendebüt hatten sich die Papiere insbesondere zuletzt mit dem Markt erholt, notieren aber immer noch unter dem Ausgabepreis von 46 Dollar./gl/jha/