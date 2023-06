Aktien New York Ausblick: Kaum Bewegung vor Leitzinsentscheidung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street dürfte vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend kaum bewegt in den Handel gehen. Den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) taxiert der Broker IG gut eine Stunde vor dem Handelsstart 0,1 Prozent tiefer auf 34 172 Punkte. Nach moderateren Inflationsdaten für den Mai war er tags zuvor mit 34 310 Punkten zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit rund vier Monaten geklettert.

Der NASDAQ 100, Auswahlindex der gleichnamigen Technologiebörse, erklomm im Vortagesverlauf mit 14 931 Punkten gar einen weiteren Höchststand seit April 2022. Am Mittwoch erwartet ihn IG nun wieder etwa auf diesem Niveau - rund 0,2 Prozent über dem Vortagesschluss.

Die Fed steht nach zehn Anhebungen des Leitzinses in Folge womöglich vor einer Zinspause. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank der größten Volkswirtschaft der Welt den Leitzins unverändert in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent belassen könnte. Rückenwind dürften der Fed die neuen Inflationsdaten geben. Die Experten der Deutschen Bank erwarten, dass die Fed dann im Juli noch einmal etwas an der Zinsschraube dreht und damit den Höhepunkt im aktuellen Zinszyklus zur Inflationsbekämpfung erreichen wird.

Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sehen die Deutsche-Bank-Fachleute in ihrer Strategienote derweil als möglichen Quell neuen Wachstums inmitten schwacher Konjunkturaussichten, geringer Produktivität und widriger Demografie. Den S&P 500 sehen bis zum Jahresende auf 4500 Punkte steigen von aktuell 4369 Punkten. Dabei sehen sie die gut gelaufenen Technologiewerte insgesamt aber zurückhaltender und setzen eher auf Finanz- und Konsumwerte, die eine Rezession bereits eingepreist hätten.

Das Thema KI beschäftigt auch die Anleger von AMD (AMDL) weiter, nachdem der Prozessoren- und Chiphersteller tags zuvor im Rahmen einer Investorenveranstaltung seine Position innerhalb des neuen Megatrends beleuchtete. Die Aktien hatten am Dienstag nach anfänglichem Hoch seit Januar 2022 jäh kehrt gemacht, erholten sich nun vorbörslich aber wieder. Analysten kommentierten die Veranstaltung nämlich positiv. AMD habe erkannt, dass der Ansatz "Eine-Lösung-für-alle" nicht den Anforderungen gerecht werde, hieß es bei Goldman Sachs.

Auch Tesla sollten die Anleger im Auge behalten. Nach bisher dreizehntägiger Gewinnserie zeichnet sich auch zur Wochenmitte wieder ein Plus ab. Besonders kräftig nach oben geht es indes mit 40 Prozent für die Aktien des Flüssiggas-Spezialisten NextDecade (Harmony Merger). TotalEnergieshat sich eine Beteiligung gesichert./ag/jha/