Aktien New York Ausblick: Kein Risiko eingehen vor Zahlen von 'Big Tech'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor den Quartalsbilanzen gleich mehrerer Tech-Schwergewichte dürften sich Anleger in den USA am Mittwoch zurückhalten. Erst nach Börsenschluss veröffentlichen Texas Instruments, IBM, Tesla und die Google-Holding Alphabet (Alphabet A (ex Google)) ihre Geschäftszahlen. Das könnte die weltweiten Börsen am Donnerstag bewegen, zumal die vier Konzerne stark in der Künstlichen Intelligenz engagiert sind - neben dem Iran-Krieg das zentrale Thema an den Aktienmärkten.
Vor den Quartalszahlen meiden Investoren die Technologiebranche. Der NASDAQ 100 Index, der von den großen Tech-Konzernen dominiert wird, dürfte zum Handelsstart rund ein Prozent auf knapp 28.860 Zähler nachgeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial wird vom Broker IG nur moderat niedriger berechnet bei 52.100 Punkten. Im Dow sind große Tech-Aktien im Unterschied zum Nasdaq 100 weniger stark gewichtet.
Die Saison der Quartalsbilanzen nimmt Fahrt auf. Aktien von AT&T verteuerten sich im vorbörslichen Handel um gut vier Prozent. Der Telekomkonzern hat im zweiten Quartal im Mobilfunk fast ein Drittel mehr Neukunden akquiriert als erwartet.
Papiere des Energietechnikkonzerns GE Vernova büßten vorbörslich sieben Prozent ein. Im Geschäft mit Windkraftanlagen hat sich der Verlust im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ausgeweitet. Nach der Kursrally seit Jahresbeginn nehmen Anleger Gewinne mit.
Aktien von Philip Morris verloren ein Prozent. Der Tabakkonzern hat im zweiten Quartal zwar mehr umgesetzt und verdient als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Gewinnprognose für das laufende dritte Quartal blieb aber hinter den Erwartungen zurück./bek/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf Dow
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dow
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle GE Vernova Aktie News
GE Vernova Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GE Vernova nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.