Aktien New York Ausblick: Kleine Gewinne - Bankenaktien im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem erfreulichen Wochenauftakt dürfte sich am Dienstag an den US-Börsen zum Auftakt nicht viel tun. Die großen Aktienindizes bewegten sich vorbörslich in der Nähe ihrer Schlusskurse vom Vortag. Im Zentrum des Interesses stehen die Großbanken nach den vorbörslich veröffentlichten Quartalsbilanzen von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo), der Citigroup und Wells Fargo (Wells FargoCo).

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Den Leitindex Dow Jones Industrial signalisierte der Broker IG rund eine Stunde vor dem Börsenauftakt moderat höher bei 48.242 Punkten. Der technologielastige NASDAQ 100 dürfte ein halbes Prozent höher in den Handel gehen bei 25.513 Zählern.

Aktien von JPMorgan verloren im vorbörslichen Handel knapp ein Prozent. Das Investmenthaus hat zwar im ersten Geschäftsquartal im Aktien- und Anleihengeschäft mehr verdient als erwartet; die Prognose für den wichtigen Nettozinsüberschuss im Gesamtjahr blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück.

Aktien der Citigroup gewannen 1,3 Prozent. Hier lief der Handel mit Festverzinslichen, Rohstoffen und Devisen besser als angenommen. Papiere von Wells Fargo verloren dagegen gut zwei Prozent. Der Nettozinsüberschuss blieb im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurück.

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Johnson & Johnson (JohnsonJohnson) verloren ein Prozent. Der Gesundheitskonzern blieb im ersten Quartal mit dem Ergebnis je Aktie leicht unter der Markterwartung, wie es im Handel hieß.

American Airlines (American Airlines) verteuerten sich vorbörslich um fast neun Prozent und United Airlines um knapp drei Prozent. Der Chef von United Airlines, Scott Kirby, erwägt einen Zusammenschluss mit dem Kontrahenten, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Mit einem solchen Deal würde die weltweit größte Fluggesellschaft entstehen.

Daneben bewegten Analystenkommentare die Kurse. So stiegen Tesla um knapp zwei Prozent, nachdem die Bank UBS das Verkaufsvotum für die Aktien gestrichen hatte. Eine neue Kaufempfehlung von UBS für Ford (Ford Motor)-Aktien ließ diese um zweieinhalb Prozent zulegen./bek/jha/